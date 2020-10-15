Боятся Covid-19: из медучреждений Киева в 2020 году уволилось уже более 7 тыс. человек

За прошедшие девять месяцев 2020 года из медучреждений Киева уволилось более 7 тыс. работников. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко в ходе онлайн-пресс-конференции, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Почти половина из них — технические работники, а не медики. Но, к сожалению, есть и отток медицинских кадров. Даже в условиях постоянных усилий города для улучшения условий работы медработников. Например, Киев выплачивает медикам надбавку к заработной плате из городского бюджета", — сказал градоначальник.

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По словам Кличко, в январе-сентябре из столичного бюджета на это было выделено 985 млн грн.

Он отметил, что одной из весомых причин увольнения из медучреждений является пандемия Covid-19.

"В ситуации стремительного распространения вируса многие медработники, которые относятся к группе риска, решили не подвергать себя опасности и покинули работу", — процитировала пресс-служба Кличко.

По его словам, к настоящем у времени в медучреждениях есть 7,5 тыс. вакансий, в том числе и потому что студенты-медики, учившиеся за бюджетные средства, не идут работать по специальности.

"Например, в этом году из столичных колледжей выпустились 557 выпускников-бюджетников. И только 207 из них пошли работать в коммунальные больницы медсестрами. Такая же ситуация и с молодыми врачами", — добавил Кличко.

Мэр призвал правительство внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, урегулировав вопросы трудоустройства выпускников медицинских учебных заведений, учившихся за госсредства.

Напомним, по состоянию на утро 15 октября в Украине было зафиксировано 281,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из этого числа 5,3 тыс. человек умерли, 119,7 тыс. — уже выздоровели.