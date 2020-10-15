Как коронавирус лишил нас черных перчаток и чуть не сломал всю бизнес-модель

С первого дня создания нашей сети Yudgin Burger мы взяли за основу фишку с черными перчатками. Мы даем гостям эти перчатки, чтобы им не нужно было постоянно вытирать руки салфетками, а можно было удобно поесть, снять перчатки и руки не надо ни мыть, ни вытирать. На тот момент это уже была распространенная вещь в зарубежных бургерных, но в Украине, и даже в Киеве, такого не было практически нигде.

Поэтому это сразу же очень "зашло" всем нашим гостям и стало одной из наших главных фишек + оно очень фотогенично вписывается в кадр, и наши гости любят фоткаться в этих черных перчатках, держа бургер. И вот, спустя чуть больше года с момента основания нашей сети и этой фишки, вся идея и заложенная мной концепция начала просто рушиться и падать на дно из-за COVID-19 и коронавирусного общемирового дурдома.

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А теперь по порядку. Надо сказать, что перчатки мы используем не простые резиновые или строительные или просто дешевые полиэтиленовые, а специальные нитриловые медицинские, их мы выбрали специально, так как они стерильны и могут соприкасаться с едой — их даже используют хирурги при операциях. Цена пары перчаток до карантина составляла около 2 грн, что в целом мы могли себе позволить и было вполне приемлемо и вписывалось в нашу бизнес модель.

И вот наступает коронавирус и карантин. 95% производства этих и других перчаток сосредоточено в мире в одной единственной стране — Малайзии, это самый большой монополист и производитель всех видов перчаток в мире. Соотвественно все дистрибьюторы и поставщики в Украине получают перчатки оттуда (в Украине производств нужных нам перчаток нет). Наступает карантин, и правительство Малайзии делает 2 критических шага:

1) Они выпускают закон, обязывающий все заводы сократить количество персонала на 50%.

2) Они депортируют всех иностранцев и иностранных работников обратно себе в страны в связи с пандемией.

Что получается в итоге? Сотни огромных предприятий по производству перчаток, во-первых, в 2 раза снижают свое производство, а во-вторых, лишаются дешевой рабочей силы, так как на этих заводах все работники были из Пакистана, Индии и прочих стран, и работали просто за копейки. Что происходит дальше? Малазийским заводам приходится срочно нанимать на работу малазийцев, а Малазийцы не дураки, они за 2 доллара в день работать не будут, поэтому сразу же запрашивают высокую зарплату, что автоматически увеличивает себестоимость производства перчаток в разы.

Ну и окончательный момент, который добивает всех — в то время, как производственный сектор перчаток в Малайзии терпит большие проблемы и убытки, во всем мире спрос на эти перчатки вырастает в десятки раз. А достать их можно в промышленных объемах только в Малайзии. Что делают в итоге малазийцы? Правильно. Тупо повышают все цены в 4-5 раз до космического уровня, чтобы хоть как-то отбить свои убытки, зная, что спрос все равно есть, и весь мир будет все равно закупать их за любые деньги.

Итог. На сегодняшний день цена нашей стандартной пары черных перчаток составляет около 11 грн. С учетом наших не высоких цен это — просто колоссальные расходы.

Начиная с марта, каждый месяц постепенно гривня за гривней цена только растет и продолжает расти вверх. В наличии стабильно перчаток нет ни у одного поставщика, все эти месяцы наши управляющие чуть ли не бегали по всему Киеву в попытках найти и урвать хоть 5 новых пачек перчаток у кого-то на OLX, пока их не забрала какая-то больница, аптека или предприятие.

Возможно кто-то скажет, так почему же просто не забить и не отказаться от перчаток? К сожалению, мы стали заложниками ситуации, так как это уже брендовая история: люди любят нас, в том числе за перчатки, потому что им нравится тот комфорт, что мы даем в плане чистых рук и комфортного употребления пищи.

Гостям нравится фотографироваться в этих перчатках, и люди в них ощущают себя частью нашего бренда, соприкасаясь с ним. Просто взять и резко отказаться может достаточно сильно повлиять на негатив людей. Потому что всем гостям не объяснишь, что перчатки стали дорогие, поэтому мы их убрали. Людей это не интересует.

Первое, что мы сделали с начала этой ситуации, чтобы оптимизироваться хоть как-то — начали давать перчатки только к бургерам от 90 грн и выше. То есть к небольшим и дешевым бургерам мы перчаток не даем, а кладем бургеры в конвертик. Потому что сначала это был просто экономический коллапс. Представьте, заказывает человек Чизбургер за 35 грн, себестоимость которого 15, и требует к нему пару перчаток за 11 грн + там салфетки, пергамент, и в итоге мы продаем чуть ли не в ноль.

До сих пор время от времени появляются люди, которые возмущаются, почему к дешевому бургеру мы не даем перчаток. Люди банально разбаловались этой нашей фишкой и привыкли к ней, хотя в том же "Макдональдсе" все кушают без них, и никаких проблем (конечно, там и бургеры не такие сочные в плане количества соусов, но все же).

В итоге у нас начали тратиться десятки тысяч гривен на каждом ресторане на закупку перчаток, что начало рушить экономику и нашу бизнес-модель.

Второе, что мы сделали уже вынужденно, чтобы на сегодняшний день хоть как-то спасти ситуацию и не отказываться от перчаток вовсе, мы нашли белые полупрозрачные перчатки. Их цена почти в 1,5-2 раза ниже, что уже хотя бы не критично. Правда, внешний вид у них не сравнится с черными, и это выглядит достаточно странно и некрасиво, но выживаем по перчаткам пока как можем. Надеюсь, это — временная мера.

Вот так казалось бы безобидный простой товар, который был нашей фишкой, начал немного сбивать экономику всей сети.

Эти перчатки и все проблемы с ними не дают мне и, я уверен, всей нашей команде, покоя уже полгода, а с учетом ситуации есть вероятность, что цена на них будет расти и дальше. Были уже не раз мысли продавать эти перчатки, но продавать их за 10 грн даже по себестоимости — это дорого, и, мое мнение, это будет неуважительно к гостям, потому что всегда все нормальные сети закладывают себе упаковку в себестоимость.

Гостю неприятно, когда с него требуют заплатить за пакет для доставки, за перчатки и так далее. Это мы понимаем, почему так, и что это вынужденно, а десятки тысяч людей будут думать, что мы по-жлобски решили теперь зарабатывать и на перчатках, и это будет негативно сказываться на клиентском опыте и восприятии к нашему бренду. И обратное потом всем не объяснишь.

Поэтому имеем, что имеем. Если у кого-то есть мысли/предложения/советы, как лучше быть в данной ситуации с нашими перчатками, или возможно контакты каких-то украинских производителей, о которых мы не знаем — буду благодарен любой обратной связи в Телеграме @yudgin_feedbackbot.