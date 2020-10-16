Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали почти 6000 случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 пятницы, 16 октября, в Украине было 287 231 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 5 408 летальных, 121 919 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 5 992 новых случая коронавируса — это рекорд количества новых больных за сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
При этом за сутки выписаны 2 269 пациентов, а умерли 106 человек.
Указано, что всего было проведено 2 729 496 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 8 070 случаев;
Волынская область — 10 515 случаев;
Днепропетровская область — 10 257 случаев;
Донецкая область — 6 658 случаев;
Житомирская область — 9 286 случаев;
Закарпатская область — 11 461 случай;
Запорожская область — 6 162 случая;
Ивано-Франковская область — 16 163 случая;
Кировоградская область — 1 468 случаев;
город Киев — 29 412 случаев;
Киевская область — 12 207 случаев;
Львовская область — 24 171 случай;
Луганская область — 2 229 случаев;
Николаевская область — 5 336 случаев;
Одесская область — 18 013 случаев;
Полтавская область — 5 469 случаев;
Ровенская область — 15 398 случаев;
Сумская область — 8 252 случая;
Тернопольская область — 16 916 случаев;
Харьковская область — 27 457 случаев;
Херсонская область — 2 264 случая;
Хмельницкая область — 10 098 случаев;
Черновицкая область — 17 203 случаи;
Черкасская область — 6 387 случаев;
Черниговская область — 6 379 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 16 октября в Центр поступило 6 603 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрированы 356 714 сообщений о подозрении на COVID-19.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что около двух месяцев в Украине пациентам с коронавирусом ставят соответствующий диагноз без положительных ПЦР-тестов: врачи обращают внимание на симптоматику.