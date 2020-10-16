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Для подтверждения коронавируса не обязательно иметь положительный ПЦР-тест — Степанов

До 30% ПЦР-тестов являются отрицательными при подтвержденном диагнозе "COVID-19"

Максим Степанов. Фото: Минздрав Максим Степанов. Фото: Минздрав
Максим Степанов. Фото: Минздрав

Около двух месяцев в Украине пациентам с коронавирусом ставят соответствующий диагноз без положительных ПЦР-тестов.

Врачи обращают внимание на симптоматику, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "1+1".

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По его словам, такой способ определения диагноза "внесено к стандарту".

"По мировой статистике, до 30% ПЦР-тестов являются отрицательными при подтвержденном диагнозе "COVID-19". Это связано с особенностями ПЦР-тестирования и физиологическими особенностями человека", — сказал Степанов.

Ранее стало известно, что для больных коронавирусом в Украине отведено 35 тысяч больничных коек. Максимальное количество коек, которые могут отвести для пациентов с COVID-19 — это 52 тысячи.

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Как сообщалось, Украина готовится к новой волне COVID-19. Президент уже дал ряд поручений, в частности, о переводе университетов на дистанционное обучение.

Ранее моделирование Киевской школы экономики показало, что до конца года в Украине может умереть от Covid-19 до 20 тысяч человек.

Напомним, по состоянию на утро 15 октября в Украине было зафиксировано 281,2 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из этого числа 5,3 тысяч человек умерли, 119,7 тысяч — уже выздоровели.

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