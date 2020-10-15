Украине предрекают 20 тысяч смертей от Covid-19 к Новому году (ИНФОГРАФИКА)

Моделирование Киевской школы экономики показало, что до конца года в Украине может умереть от Covid-19 до 20 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении учебного центра.

В КШЭ считают, что такой сценарий возможен, если не ввести комплексный карантин в зонах активного распространения коронавируса. Отмечается, что именно благодаря карантинным мерам Украина избежала мощной волны распространения коронавируса весной, потому продолжающаяся волна — для страны еще первая, в отличие от большинства европейских стран.

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По прогнозам авторов анализа, уже с ноября в день может выявляться от 10 тысяч новых случаев заболевания. При этом уже сейчас по четырем основным показателям оценки ситуации с Covid-19 Украина — среди стран с наиболее сложным положением.

"Украина на седьмом месте по количеству новых случаев заболевания. По показателю смертности — четвертая. По тестированию и выявлению больных COVID-19 — на последнем месте в Европе. Похожая ситуация в Чехии, где власть велла жесткий карантин: закрыты школы и детсады, запрещены массовые мероприятия", — отмечает руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Павел Ковтонюк.

По состоянию на 15 октября крупнейшие вспышки заражения аналитики фиксируют в Харьковской, Сумской, Хмельницкой, Тернопольской, Полтавской, Ровенской и Житомирской областях. Через две недели ситуация для медицинской системы в этих регионах может стать критической.

В Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Черновицкой областях скорость распространения болезни стабилизировалась или уменьшается. При этом ни в одном регионе распространение коронавируса не контролируется.

"Мы считаем, что карантин есть смысл вводить на срок от 14 дней или на время, за которое можно будет организовать такой объем тестирования, чтобы доля выявленных случаев заражения от всех проведенных тестов была не менее 10%. Например, в мае этот показатель в Украине был 7%. Это позволило ослабить карантин", — отмечается в сообщении.

Ограничения, как считают в КШЭ, должны действовать в районах активного роста заболеваемости и в тех сферах, где могут одновременно находиться много людей и активно распространять вирус.

Кроме того, аналитики призывают готовить дополнительные койкоместа в больницах, оборудованные кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких, создавать резервные мобильные бригады врачей и младшего медперсонала, что позволит перераспределять их в регионы с наибольшей нехваткой персонала.

При этом для надлежащего контроля за распространением Covid-19 в Украине следует проводить не менее 100 тысяч ПЦР-тестов в сутки при нынешнем уровне заболеваемости.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко посетовал, что за январь-сентябрь из столичных медучреждений уволилось более 7 тыс. сотрудников. По его словам, многие медики боятся заразиться коронавирусом.

Напомним, по состоянию на утро 15 октября в Украине было зафиксировано 281,2 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из этого числа 5,3 тысяч человек умерли, 119,7 тысяч — уже выздоровели.