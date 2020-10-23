В Украине снова пересмотрели эпидзонирование: с 26 октября "красные" уже 10 облцентров

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 23 октября установила новое эпидемическое зонирование в Украине, которое вступит в силу с начала суток 26 октября. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В частности, к предыдущим восьми областным центрам, находившимся в красной зоне (Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов) решили добавить Николаев и Ровно. Киев пока в оранжевой зоне.

Карта нового эпидемиологического зонирования страны с учетом прежнего адмнделения выглядит следующим образом:

Предусматривается, что новое эпидделение вводится на 14 дней. Однако стоит отметить, что уже не первый раз оно "держится" лишь одну неделю вместо двух запланированных: ранее власти пересматривали зонирование с 12 октября, а затем с 19 октября.

Напомним, по итогам 22 октября Украина снова побила рекорд заболеваемости Covid-19 — число заболевших выросло на 7,5 тысячи человек.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что введение в стране жесткого карантина не планируется. В то же время 19 октября глава государства заявлял, что его введут, если начнут фиксировать более 9 500 новых случаев болезни в день.

В правящей партии "Слуга народа" также открестились от идеи возможной отмены второго тура выборов мэров из-за карантина.