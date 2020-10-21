Врачи рассказали, в каких случаях ПЦР-тесты дают неправильные результаты

Тестирование на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) при диагностике коронавирусной инфекции COVID-19 зачастую дает неправильный результат, что может привести к плачевным последствиям.

В частности, как сообщает OBOZREVATEL, люди могут оказаться в обычной пульмонологии, вместо того, чтобы проходить лечение от коронавируса в специализированном медучреждении. Или вообще проходят лечение дома, так как у них нет положительного результата ПЦР-теста. В результате, больные получают неправильное лечение и рискуют заразить окружающих.

Как рассказал экс-глава украинского Центра гриппа Александр Гриневич, существует сразу несколько причин ошибок ПЦР-теста на COVID-19.

"Во-первых, у человека может не быть вируса. Или он подхватил другой вирус. Потому что среди респираторно-вирусных заболеваний, к которым относится и COVID-19 — около 200 видов инфекций. Сейчас начался сезон простуд и вполне возможно, что у человека совсем другой вирус", — отметил Гриневич.

Вторая причина — у больного неправильно взяли мазок.

"Если вы перед анализом выпили горячий чай, съели горячую пищу или прополоскали горло, вполне возможно, что вируса там не будет. Точнее, не будет достаточной концентрации вируса, чтобы взять его на анализ. Он появится, но уже через час или два", — утверждает Гриневич.

При этом, он подчеркнул, что проблема может быть и в самом тесте.

"Это может зависеть от производителя. А также от того, как перевозилась сюда, в Украину, и хранилась эта тест-система. Поэтому возможна ошибка", — говорит Гриневич.

Кроме этого, между тем, когда взяли мазок, и тем, когда собранный материал отправили на исследование, может пройти достаточно много времени. Сейчас государственные лаборатории буквально завалены, поэтому пациентам приходится ждать ответа неделю, а то и больше.

В свою очередь, кандидат биологических наук, доцент Оксана Молчанец отметила, что ложнопозитивные и ложноотрицательные результаты есть у всех тестов.

"Если по-простому объяснить, то методика ПЦР-диагностики заключается в том, чтобы найти в алфавите четыре буквы. И эти четыре буквы часто встречаются в разных вариациях. Иногда эти вариации могут присутствовать как у вируса, так и у живой клетки. Поэтому врачи никогда не ставят диагноз только на основании теста. Еще нужны симптомы и клиническая картина", — подчеркнула она.

Молчанец также упомянула еще об одной причине ошибки ПЦР-теста: пациент слишком поздно пришел сдавать анализ.

"Если заболевший находится на первых днях инфицирования, то в носу и в глотке вирус может быть. И тогда его можно поймать при ПЦР- анализе. А если человек некоторое время не знал, что у него вирус, затянул время, а затем почувствовал себя плохо, то ПЦР-тест ничего не даст. Потому что вирус уже уйдет глубже, в верхних дыхательных путях его уже не будет, он опустится в легкие и трахеи", — пояснила доцент.

При этом, сколько должно пройти времени, чтобы вирус спустился в организм, сказать трудно.

"Например, через две недели вирус уже опустится и мы будем чувствовать себя плохо не от самого вируса, а от гиперреакции иммунной системы", — сказала Молчанец.

В этом случае выяснить, болел ли человек коронавирусом, может ИФА-тест, так как он показывает наличие антител, то есть, реакцию организма на возбудитель. Этот тест уже точно сможет сказать, болеет ли человек COVID-19 или уже переболел, и как давно.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что двух месяцев в Украине пациентам с коронавирусом ставят соответствующий диагноз без положительных ПЦР-тестов.

По его словам, такой способ определения диагноза "внесен к стандарту".

"По мировой статистике, до 30% ПЦР-тестов являются отрицательными при подтвержденном диагнозе "COVID-19". Это связано с особенностями ПЦР-тестирования и физиологическими особенностями человека", — сказал Степанов.

Напомним, 9 октября Кабинет министров на заседании выделил государственным и частным лабораторным центрам для увеличения количества тестов на COVID-19 около 261 млн грн.