"Чтобы были бесплатными для украинцев". Кабмин выделил 260 млн грн на ПЦР-тесты

Государственным и частным лабораторным центрам направили почти 261 млн грн с целью увеличения количества тестов на COVID-19.

Такое решение принял Кабинет министров Украины на заседании в пятницу, 9 октября.

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"Дополнительно выделить лабораторным центрам, которые принадлежат к сфере управления Министерства здравоохранения, бюджетные средства в сумме 100 млн гривен на закупку услуг по проведению лабораторных исследований тестирований на COVID- 19 методом ПЦР в учреждениях здравоохранения независимо от их форм собственности. Этим актом мы добавляем частные лаборатории в процесс тестирования, чтобы это было бесплатно для граждан Украины", — объяснил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также правительство выделило средства на закупку лабораторного оборудования и расходных материалов для проведения тестов. Речь идет о 160 млн 898 тысяча грн на закупки дополнительного лабораторного оборудования и расходных материалов для проведения лабораторных исследований методом ПЦР. Таким образом, общая сумма средств составляет 260,8 млн грн.

По словам Степанов, бюджетные средства будут выделены путем перераспределения средств, выделенных на закупку средств индивидуальной защиты для покрытия потребности учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в результате экономии, которая образовалась в результате проведения процедуры закупки.

Напомним, что ранее премьер-министр пригрозил кадровыми чистками в тех регионах, где не произошло увеличения зароботной платы врачам. Таких, по словам чиновника, сегодня шесть регионов.

"Важное условие усиления способности нашей медицинской системы — это лучшие условия оплаты труда для врачей. Сегодня на совещании с регионами так же четко проговорили, что по тем областям, где за сентябрь не произошло до сегодняшнего дня увеличение заработной платы врачей, а таких заведений 6 на сегодня осталось, мы будем принимать соответствующие и инициировать соответствующие кадровые решения ", — заявил Шмыгаль .

Он также отметил, что правительство повысит доплаты медицинским работникам, которые вовлечены в борьбу с COVID-19. В частности, будут утверждены дополнительные корректирующие коэффициенты, влияющие на стоимость услуг и соответственно на увеличение оплаты труда врачей.