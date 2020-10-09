Политика и экономика 1 час назад

"Чтобы были бесплатными для украинцев". Кабмин выделил 260 млн грн на ПЦР-тесты

Деньги получат как государственные, так и частные лабораторные центры

Кабинет министров Украины. Фото: пресс-служба КМУ Кабинет министров Украины. Фото: пресс-служба КМУ
Кабинет министров Украины. Фото: пресс-служба КМУ

Государственным и частным лабораторным центрам направили почти 261 млн грн с целью увеличения количества тестов на COVID-19.

Такое решение принял Кабинет министров Украины на заседании в пятницу, 9 октября.

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"Дополнительно выделить лабораторным центрам, которые принадлежат к сфере управления Министерства здравоохранения, бюджетные средства в сумме 100 млн гривен на закупку услуг по проведению лабораторных исследований тестирований на COVID- 19 методом ПЦР в учреждениях здравоохранения независимо от их форм собственности. Этим актом мы добавляем частные лаборатории в процесс тестирования, чтобы это было бесплатно для граждан Украины", — объяснил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также правительство выделило средства на закупку лабораторного оборудования и расходных материалов для проведения тестов. Речь идет о 160 млн 898 тысяча грн на закупки дополнительного лабораторного оборудования и расходных материалов для проведения лабораторных исследований методом ПЦР. Таким образом, общая сумма средств составляет 260,8 млн грн.

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По словам Степанов, бюджетные средства будут выделены путем перераспределения средств, выделенных на закупку средств индивидуальной защиты для покрытия потребности учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в результате экономии, которая образовалась в результате проведения процедуры закупки.

Напомним, что ранее премьер-министр пригрозил кадровыми чистками в тех регионах, где не произошло увеличения зароботной платы врачам. Таких, по словам чиновника, сегодня шесть регионов.

"Важное условие усиления способности нашей медицинской системы — это лучшие условия оплаты труда для врачей. Сегодня на совещании с регионами так же четко проговорили, что по тем областям, где за сентябрь не произошло до сегодняшнего дня увеличение заработной платы врачей, а таких заведений 6 на сегодня осталось, мы будем принимать соответствующие и инициировать соответствующие кадровые решения ", — заявил Шмыгаль .

Он также отметил, что правительство повысит доплаты медицинским работникам, которые вовлечены в борьбу с COVID-19. В частности, будут утверждены дополнительные корректирующие коэффициенты, влияющие на стоимость услуг и соответственно на увеличение оплаты труда врачей.

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