Колл-центры и координация с МВД: в Кабмине рассказали, как усилят борьбу с коронавирусом

Украинское правительство готовит ряд дополнительных мер по усилению борьбы с коронавирусом. В частности, будут проведены дополнительные мероприятия по увеличению койкомест в больницах, а также увеличат количество коек, обеспеченных кислородом.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров в пятницу, 9 октября.

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Он отметил, что провел совещание с руководителями регионов и министерств, на котором определили "четкие меры, направленные на усиление борьбы с коронавирусом".

"Будут проведены дополнительные меры по увеличению количества коек в медучреждениях, обеспеченности коек кислородом, Минздрав активизирует работу по сертификации производителей медицинского кислорода. Также колл-центры в регионах должны усовершенствовать работу по отслеживанию контактных заболевших. Главам ОГА поручено мобилизовать все службы и наладить координацию работы с МВД, Госпродпотребслужбой относительно проведения массовых мероприятий, работы учреждений, где может происходить скопление людей.", — подчеркнул премьер.

По словам Шмыгаля, все департаменты здоровья на местах должны отработать четкие маршруты для упорядочения перевозки больных COVID-19 в новых обстоятельствах, при увеличенном количестве больниц, которые сегодня уже принимают больных.

Напомним, что ранее премьер-министр пригрозил кадровыми чистками в тех регионах, где не произошло увеличения зароботной платы врачам. Таких, по словам чиновника, сегодня шесть регионов.

"Важное условие усиления способности нашей медицинской системы — это лучшие условия оплаты труда для врачей. Сегодня на совещании с регионами так же четко проговорили, что по тем областям, где за сентябрь не произошло до сегодняшнего дня увеличение заработной платы врачей, а таких заведений 6 на сегодня осталось, мы будем принимать соответствующие и инициировать соответствующие кадровые решения ", — заявил Шмыгаль .

Он также отметил, что правительство повысит доплаты медицинским работникам, которые вовлечены в борьбу с COVID-19. В частности, будут утверждены дополнительные корректирующие коэффициенты, влияющие на стоимость услуг и соответственно на увеличение оплаты труда врачей.