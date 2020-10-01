Политика и экономика 1 час назад

Кабмин дополнительно выделит 253 млн грн на диагностику COVID-19

Расходы будут проводиться за счет займа Международного банка реконструкции и развития на реализацию проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей"

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и принял проект постановления о перераспределении расходов Госбюджета, которым предусматривается выделение почти 253 млн грн на увеличение мощностей лабораторий по диагностике коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, соответствующее решение принято на заседании правительства 30 сентября.

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Расходы будут проводиться за счет займа Международного банка реконструкции и развития на реализацию проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

"Проект постановления предусматривает увеличение способности лабораторных центров по проведению тестов для выявления коронавируса. Речь идет о закупке оборудования и материалов для увеличения ПЦР-тестов, лабораторных морозильных камер для хранения образцов и так далее", — отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Кроме этого, на заседании правительства был утвержден также проект постановления, предусматривающий пересмотр состава Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИД.

Документ устраняет формальные ограничения относительно представительства в Совете благотворительных организаций, которые фактически уже привлечены к ее работе.

Ранее Минздрав увеличил мощности отечественных лабораторий с 200 ПЦР-тестов в сутки в начале апреля до 25 — 30 тысяч в настоящее время, и продолжает их наращивать.

Напомним, Ученые Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины по заданию Совета национальной безопасности и обороны Украины начали работу над созданием отечественных тест-систем для диагностики коронавируса COVID-19. 

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