Наука 20 минут назад

Украинские ученые разработали тестовую систему для диагностики коронавируса

Разработанная в НАН Украины тест-система готовится к выпуску

Украинские ученые разработали тестовую систему для диагностики коронавируса Украинские ученые разработали тестовую систему для диагностики коронавируса
Фото: пресс-служба НАН Украины

Ученые Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины (НАН) по заданию Совета национальной безопасности и обороны Украины начали работу над созданием отечественных тест-систем для диагностики коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщили в пресс-службе НАН Украины.

За это время в Институте удалось провести дизайн и синтез 4-х нуклеотидных праймеров, соответствующих самым специфическим последовательностям в геноме данного вируса.

В настоящее время разработанная в НАН Украины тест-система, которая не подпадает под патентную охрану иностранных тест-систем, готовится к выпуску на базе Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

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Кроме того, ранее в Национальной академии наук Украины разработан и внедрен ряд препаратов для использования в медицинской практике, в частности с противовирусным действием.

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Ранее Управление по санитарному контролю за качеством продуктов и лекарств США (FDA) утвердило первый диагностический экспресс-тест на выявление коронавируса, результаты которого можно получить за 45 минут. Такие тесты будут использовать в чрезвычайной ситуации, преимущественно в больницах и отделениях скорой помощи.

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