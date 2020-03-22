Тест на коронавирус за 45 минут: в США разработали технологию экспресс-диагностики

Управление по санитарному контролю за качеством продуктов и лекарств США (FDA) утвердило первый диагностический экспресс-тест на выявление коронавируса, результаты которого можно получить за 45 минут. Об этом сообщает Голос Америки.

Компания-производитель тестов из Калифорнии Cepheid сообщила, что они получили от FDA разрешение на использование таких экспресс-тестов в чрезвычайной ситуации, преимущественно в больницах и отделениях скорой помощи. Поставка тестов в больницы начнется уже со следующей недели.

Существующие технологии тестирования не предусматривали быстрого обнаружения вируса. Обычно образцы анализов отправляют в централизованную лабораторию и ожидают результатов несколько дней.

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Новый диагностический тест для выявления вируса, вызывающего COVID-19 разработан для работы на любой из 23 тысяч автоматизированных систем GeneXpert Cepheid, установленных в лабораториях по всему миру. Стоимость экспресс-теста пока неизвестна.

"Система способна работать круглосуточно, технология очень простая, от лаборантов не требуется специальное обучение для проведения тестов", — сообщил президент Cepheid Уоррен Кокмонд.

Накануне бывший руководитель FDA доктор Скотт Готтлиб назвал эту технологию компании Cepheid очень нужной для отрасли.

"Нам необходимо разработать быструю диагностику, как Cepheid GenXpert или мазки, что дают возможность узнать результат еще в кабинете врача для обследования огромного количества людей и обнаружения вируса на ранних стадиях. Стратегии, основанные на конкретных случаях, могут работать, если хорошо обеспечены ресурсами и осуществляются в больших масштабах", — отметил Скотт Готтлиб.

Напомним, 20 марта 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в ближайшие двое суток в Украину прибудут: 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины; 10 аппаратов искусственной вентиляции легких; 1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки; 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции; 400 тысяч экспресс-тестов и 10 тыcяч литров дезинфекционной жидкости.