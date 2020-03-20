Зеленский пообещал украинцам в ближайшие 2 дня 1 млн масок и 10 млн тестов на коронавирус

В Украине есть первый пациент, который излечился от коронавируса — больному из Черновцов сделали повторный лабораторный анализ на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Об этом сегодня, 20 марта, в своем докладе о противодействии распространению коронавируса в Украине сообщил Президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Глава государства отметил, что специалисты Института молекулярной биологии Национальной академии наук Украины оперативно изготовили первую партию экспресс-тестов для выявления коронавируса.

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Кроме этого, Зеленский сообщил, что в ближайшие двое суток в Украину прибудут:

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– 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины;

– 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;

– 1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки;

– 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;

– 400 тысяч экспресс-тестов и 10 тыcяч литров дезинфекционной жидкости.

Напомним, вчера, 19 марта, в Украине обнаружили еще три случая заражения коронавирусом: один в Киеве, два в Днепропетровской области и один в Житомирской области. А также зафиксирована третья смерть от этой болезни.

12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

17 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.