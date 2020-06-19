МАУ в "Борисполе" установила лаборатори. для тестирования на COVID-19

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" установила в международном аэропорту "Борисполь" первую лабораторию, которая делает ПЦР-тесты и тесты на антитела.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне.

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По его словам, пока лаборатория будет использоваться для тестирования экипажей МАУ.

"Мы хотим быть на 100% уверенными, что наши экипажи и пассажиры находятся в абсолютно безопасных условиях на борту наших воздушных судов", — написал Дыхне.

По его словам, ПЦР имеет сегодня самую высокую специфичность и чувствительность в отличие от экспресс-тестов.

Материалом для анализа являются мазок из глубокой части горла, а время выполнения анализа — 3 часа. При этом, возможна одновременная загрузка 96 образцов.

"ПЦР является "золотым стандартом" диагностики COVID-19 и позволяет подтвердить наличие или отсутствие инфицирования человека данным вирусом в настоящее время. Лаборатория предусматривает также опцию срочного ПЦР теста одного отдельного образца в течение 40 минут. Тестирование на антитела к SARS-CoV-2 позволяет выявить перенесенную инфекцию и наличие определенного уровня иммунитета. Материал теста — кровь из вены, скорость — 86 тестов за 1 час", — рассказал директор МАУ.

Дыхне также отметил, что фактически лаборатория сможет обеспечить и потребности отлетающих или прилетающих пассажиров, если соответствующей справки потребует страна прилета.

"Например, Тунис, с которым скоро будет возобновлено авиасообщение, позволяет свободное пересечение границы с наличием теста ПЦР", — добавил он.

Как сообщалось ранее, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" намерена закрыть продажи билетов на все рейсы до 1 августа из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.