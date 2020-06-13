Аэропорт "Борисполь" возвращается к нормальной жизнедеятельности (ВИДЕО)

В понедельник, 15 июня, в аэропорту "Борисполь" запускаются 15 регулярных рейсов. Об этом сегодня, 13 июня, на брифинге заявил генеральный директор ГП "Международный аэропорт "Борисполь" Павел Рябикин, передает корреспондент Delo.ua с места события.

При этом, по его словам, ажиотажа в аэропорту наблюдаться не будет, а полная работа главных воздушных ворот Киева не возобновится до конца года.

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"Завтра мы восстанавливаем нашу операционную деятельность. Правительство приняло решение на отмену ограничений регулярных рейсов с 15 июня этого года. Это значит, что мы начинаем возвращаться в режим нормальной деятельности. С понедельника мы увидим тут много рейсов", — рассказал Рябикин.

Он также отметил, что в "Борисполе" есть серьезные финансовые потери.

"Сейчас привлекают кредиты. Однако сократили расходы на содержание — с 300 млн грн до 120 млн грн в месяц. Темп восстановления доходов аэропорта неясен, планируем выйти на уровень 2019 года минимум в конце 2023 года. Все прогнозы имеют тенденцию к ухудшению", — подчеркнул чиновник.

В то же время, как сообщил гендиректор, арендаторы помещений в терминалах аэропорта просят не начислять им плату за период карантин. Этот вопрос должен решить Фонд госимущества (ФГИ).

"Была одна комиссия и ФГИ, проверяли на добросовестность арендаторов. Но ничего не нашли, даже расстроились", — посетовал Рябикин.

Напомним, в начале мая арендующая международный аэропорт "Киев" имени Сикорского компания "Мастер-Авиа" обратилась к правительству с просьбой выделить на бесповоротной основе деньги на зарплаты своим сотрудникам, а также предоставить ряд других льгот.

Отсутствие господдержки и финпомощи может привести к прекращению деятельности аэропорта. Из персонала численностью 3750 человек к концу 2020 года останутся работать 3 тысячи человек.