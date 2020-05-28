Государство обязано помочь аэропорту "Киев" преодолеть кризис — политолог

Аэропорту "Киев" имени Сикорского, который из-за пандемии COVID-19 и карантина оказался в кризисной ситуации, нужна помощь государства. Об этом в Facebook написал политолог и журналист Кирилл Сазонов.

"Еще полетаем? Нечасто я присоединяюсь к челленджам, но тут такое дело, что пройти мимо никак нельзя. Аэропорт "Киев" забил тревогу. Как житель Киева и (реже) путешественник я лично заинтересован в том, чтобы аэропорт жил и развивался", — написал он.

По его словам, с марта аэропорт фактически прекратил работу. "Все показатели на нуле, кроме расходов. Аэропорт — не бар, так просто на замок не закроешь. Инфраструктура гигантская и ее надо поддерживать. Налоговые каникулы начались и закончились в марте. Кредитных обязательств никто также не отменил. Из 2 млрд грн, вложенных в реконструкцию аэропорта, часть брали в банке под процент", — отметил Сазонов.

При этом, как утверждает политолог, тот же аэропорт "Борисполь" принимает и гуманитарку, и грузовые, и бизнес-рейсы, но "Киеву" с этого стола ничего не перепало.

"Да, небо откроют через две недели. Но продержаться ему надо не до 15 июня, а до как минимум до 2024 года, когда авиация может приблизиться к докризисным показателям. Потому как загрузка аэропорта на уровне 10-25% — это всегда убыточная история", — написал он.

"Что важно, "Киев" просит не столько денег, сколько конкурентных условий для всех участников рынка. А это затрат не требует и, более того, входит в прямые обязанности государства. Но оно почему-то молчит", — подчеркнул Сазонов.

Как известно, в настоящее время в соцсетях набирает популярность челлендж #SaveKyivAirport.

Напомним, в начале мая арендующая международный аэропорт "Киев" имени Сикорского компания "Мастер-Авиа" обратилась к правительству с просьбой выделить на бесповоротной основе деньги на зарплаты своим сотрудникам, а также предоставить ряд других льгот. Отсутствие господдержки и финпомощи может привести к прекращению деятельности аэропорта.