МАУ планирует закрыть продажи авиабилетов до августа

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) намерена закрыть продажи билетов на все рейсы до 1 августа из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Об этом на пресс-конференции сообщил президент авиакомпании Евгений Дыхне.

По его словам, ранее авиакомпания закрывала продажи билетов до 1 июля, "понимая, что до 1 июля ничего не произойдет в авиации".

"Сейчас мы, наверное, закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа. Чтобы дать возможность назначать только те рейсы, по которым пассажиру будет понятно, что мы будем выполнять. А определять эти рейсы будем, исходя из возможностей туристов путешествовать", — заявил президент МАУ.

По словам Дыхне, возобновленные маршруты МАУ будут убыточными в первое время.

"Мы будем в течение 2020 года и до апреля 2021 года собирать свою сеть отдельными рейсами, рассчитывая на прямого пассажира. Открывая маршруты, будем исходить с точки зрения того, насколько они будут для нас убыточными. То, что они начнутся с прибыли, — мы такое исключаем", — добавил Дыхне.

В то же время он исключил возможность значительного подорожания авиабилетов, поскольку на рынке появилось значительное количество компаний, которые будут бороться за низкий спрос.

Дыхне добавил, что в отличие от иностранных авиакомпаний, которые покрывают убытки за счет дотаций государства и стабилизационных кредитов, в Украине авиаперевозчики должны справляться с этой ситуацией самостоятельно.

Отметим, что ранее Дыхне в интервью "Факты ICTV" заявлял, что компания собирается возобновить работу только с 1 июля. Он также отмечал, что точной информации об открытии рейсов у него пока нет, но билеты точно станут дешевле.

Напомним, по решению Кабмина, с 5 июня 2020 года в Украине возобновили внутренние авиарейсы. В свою очередь, международное авиасообщение планируют открыть с 15 июня — но только с теми государствами, которые открыли свои аэропорты для рейсов из Украины.