В Египте от всех туристов будут требовать ПЦР-тест на COVID-19

С 1 сентября все туристы, прибывающие в Египет, должны будут предоставить отрицательный результат лабораторного анализа полимеразной цепной реакции (ПЦР) на COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, передает государственное информационное агентство Al-Ahram.

Мадбули отметил, что это решение принято после увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом.

"Мы очень заботимся о здоровье прибывающих в страну и граждан Египта; поэтому мы договорились, что любой путешественник, прибывающий в страну, должен пройти тестирование", — заявил египетский премьер.

По данным агентства, в настоящее время иностранным туристам разрешен въезд только в три прибрежных района Египта с самыми низкими показателями заражения коронавирусом в стране — Южный Синай, Красное море и Матрух.

Напомним, в мае египетским отелям позволили открыться для внутренних туристов с соблюдением мер безопасности.

С 1 июля Египет открыл международное авиасообщение в главных морских курортах.

С середины июля после возвращения из Египта или Албании в Украину не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19.