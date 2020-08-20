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В мире 10 минут назад

В Египте от всех туристов будут требовать ПЦР-тест на COVID-19

Власти Египта решили ужесточить меры для после увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

С 1 сентября все туристы, прибывающие в Египет, должны будут предоставить отрицательный результат лабораторного анализа полимеразной цепной реакции (ПЦР) на COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, передает государственное информационное агентство Al-Ahram.

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Мадбули отметил, что это решение принято после увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом.

"Мы очень заботимся о здоровье прибывающих в страну и граждан Египта; поэтому мы договорились, что любой путешественник, прибывающий в страну, должен пройти тестирование", — заявил египетский премьер.

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По данным агентства, в настоящее время иностранным туристам разрешен въезд только в три прибрежных района Египта с самыми низкими показателями заражения коронавирусом в стране — Южный Синай, Красное море и Матрух.

Напомним, в мае египетским отелям позволили открыться для внутренних туристов с соблюдением мер безопасности. 

С 1 июля Египет открыл международное авиасообщение в главных морских курортах.

С середины июля после возвращения из Египта или Албании в Украину не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19.

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