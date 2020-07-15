Политика и экономика 20 минут назад

Кабмин вычеркнул из списка государств "красной зоны" Альбанию и Египет

Правительство ужесточило коронавирусный критерий для государств "красной зоны"

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба КМУ Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба КМУ
Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба КМУ

Кабинет министров увеличил критерий государств с широким распространением COVID-19. Такое решение правительство приняло на очередном заседании в среду, 15 июля.

Теперь Украина признает странами "красной зоны" государства, в которых количество активных случаев COVID-19 больше 55 на 100 тысяч населения. Ранее этот показатель составлял 40 больных на 100 тысяч человек. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, проект был согласован с Министерством юстиции.

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При этом, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19.

Отметим, что секретариат Кабмина получил один день на доработку документа.

Напомним, что ранее в аэропорту Афин задержали прибывших из Киева 17 граждан Украины в связи с запретом на въезд в Евросоюз гражданам третьих стран. Среди задержанных — двое детей 8 и 9 лет.

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По данным СМИ, 17 украинцев, которые прибыли рейсом из Киева в Афины, задержали. После этого пассажиров в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили в камерах, в том числе детей.

"Наших граждан не задержали. Их не пропустили в страну в связи с действующими ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и отвез гражданам. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение", — уточнил Погорельцев.

По его словам, посольство Украины в Греции начало заниматься украинцами после того, как стало известно об инциденте.

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