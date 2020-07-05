Задержание украинцев в Греции: консулы пытаются не допустить депортации (ФОТО, ВИДЕО)

Консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенным украинцам в Афинах не применялась процедура "депортации".

Об этом говорится в комментарии Посольства Украины в Греции относительно прибытия граждан Украины в аэропорт Афин.

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"Консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенным гражданам Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура "депортации", — говорится в сообщении.

При этом в посольстве очередной раз обращают внимание граждан Украины на необходимость внимательного изучения информации относительно режима въезда в Греческую Республику.

"Вся информация об отсутствии разрешения украинцам на въезд в Грецию размещена на карте МИД Украины, сайте и Facebook-странице Посольства. К сожалению, это не первый случай, когда упомянутые авиакомпании берут на борт граждан Украины на рейсы в Афины, несмотря на сохранение ограничительных мер по въезду в Грецию", — подчеркнули в дипучреждении.

Дипломаты отметили, что ночью 4 июля 2020 года после получения обращения на "горячую линию" посольства в отношении 17 граждан Украины, которые не были пропущены в аэропорту по прибытии в Грецию рейсами Wizzair и Ryanair, дежурный консул немедленно установил прямой контакт с украинцами. Сразу началась работа с представителями полиции аэропорта по обеспечению условий пребывания наших граждан.

Указано, что чиновница посольства утром 5 июля прибыла в полицейский участок и доставила питьевую воду и средства личной гигиены гражданам Украины.

"Благодаря проведенной работе с полицией украинцам было разрешено дополнительно покупать напитки и еду на территории полицейского участка аэропорта. С партнерами компаний Wizzair и Rayanair подтверждено обеспечение пассажиров питанием", — добавили в посольстве.

Отмечается, что возвращение украинских граждан домой возможно первыми обратными рейсами Афины — Киев: Wizzair — 7 июля в 21:55, Ryanair — 6 июля (относительно точного времени рейса ожидается подтверждение).

Ранее сообщалось, что в аэропорту Афин в субботу задержали прибывших из Киева 17 граждан Украины в связи с запретом на въезд в Евросоюз гражданам третьих стран. Среди задержанных — двое детей 8 и 9 лет.