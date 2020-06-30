Евросоюз с 1 июля разрешит въезд гражданам 14 стран, Украины в списке нет

Страны Европейского Союза согласовали 14 стран, которые считаются "безопасными" и граждане которых смогут пересекать страны блока с 1 июля 2020 года.

Об этом сообщает ВВС.

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По данным издания, в список вошли:

- Черногория;

- Сербия;

- Грузия;

- Канада;

- Алжир;

- Австралия;

- Япония;

- Марокко;

- Новая Зеландия;

- Руанда;

- Южная Корея;

- Таиланд;

- Тунис;

- Уругвай.

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Указано, что этот список в точности повторяет тот, который публиковали ранее другие издания как предварительный.

Кроме того, границы могут быть открыты для граждан Китая, если китайское правительство предложит взаимное соглашение для путешественников из ЕС.

В то же время процедура Евросоюза по формализации списка и критериям, по которым страны оцениваются как безопасные, должны быть завершены к полудню во вторник.

Известно, что список согласовали, по крайней мере, 55% стран ЕС, представляющих 65% населения ЕС, то есть квалифицированное большинство.

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При этом туристические страны, такие как Греция и Португалия, выступали за расширение списка. В то время как Германия и Испания, сильно пострадавшие от пандемии, предложили составить короткий список стран с низким уровнем заболеваемости, хорошим медицинским обслуживанием и надежными медицинскими данными.

Как отмечается, изначально в список входили 54 страны, в том числе Украина.

Согласно критериям, которые обнародовались ранее, границы ЕС должны остаться закрытыми для жителей Украины.

Напомним, в начале июня министры внутренних дел стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить запрет на въезд иностранцев в ЕС до 1 июля.