Политика 20 минут назад

Евросоюз с 1 июля разрешит въезд гражданам 14 стран, Украины в списке нет

Въезд в шенгенскую зону разрешили только тем странам, которые считаются "безопасными"

Граница ЕС. Фото: из открытых источников Граница ЕС. Фото: из открытых источников
Граница ЕС. Фото: из открытых источников

Страны Европейского Союза согласовали 14 стран, которые считаются "безопасными" и граждане которых смогут пересекать страны блока с 1 июля 2020 года.

Об этом сообщает ВВС.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным издания, в список вошли:

- Черногория;

- Сербия;

- Грузия;

- Канада;

- Алжир;

- Австралия;

- Япония;

- Марокко;

- Новая Зеландия;

- Руанда;

- Южная Корея;

- Таиланд;

- Тунис;

- Уругвай.

Читайте также:
В Украине запустили интерактивную карту с правилами выезда за границу при пандемии

Указано, что этот список в точности повторяет тот, который публиковали ранее другие издания как предварительный.

Кроме того, границы могут быть открыты для граждан Китая, если китайское правительство предложит взаимное соглашение для путешественников из ЕС.

В то же время процедура Евросоюза по формализации списка и критериям, по которым страны оцениваются как безопасные, должны быть завершены к полудню во вторник.

Известно, что список согласовали, по крайней мере, 55% стран ЕС, представляющих 65% населения ЕС, то есть квалифицированное большинство.

Читайте также:
Украина возобновила работу всех пунктов пропуска на границе с Венгрией

При этом туристические страны, такие как Греция и Португалия, выступали за расширение списка. В то время как Германия и Испания, сильно пострадавшие от пандемии, предложили составить короткий список стран с низким уровнем заболеваемости, хорошим медицинским обслуживанием и надежными медицинскими данными.

Как отмечается, изначально в список входили 54 страны, в том числе Украина.

Согласно критериям, которые обнародовались ранее, границы ЕС должны остаться закрытыми для жителей Украины.

Напомним, в начале июня министры внутренних дел стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить запрет на въезд иностранцев в ЕС до 1 июля.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине за сутки подтвердили 706 новых случаев коронавируса
В Украине за сутки подтвердили 706 новых случаев коронавируса
Евросоюз продлил экономические санкции против России из-за агрессии в Украине
Евросоюз продлил экономические санкции против России из-за агрессии в Украине
Более 60% украинцев ожидают ухудшения ситуация с коронавирусом — соцопрос
Более 60% украинцев ожидают ухудшения ситуация с коронавирусом — соцопрос
Загрузка...
Новое видео
Как линия магазинов EVA открывает по 180 точек в год — Виктор Средний / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. МИД: украинцы должны быть ментально готовыми к полномасштабному наступлению РФ

  3. В Украине фиксируют более 4000 пневмоний каждую неделю — Минздрав

  4. Более 60% украинцев ожидают ухудшения ситуация с коронавирусом — соцопрос

  5. В Китае сообщили об успешном тестировании на людях вакцины от COVID-19

Загрузка...