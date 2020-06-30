Евросоюз с 1 июля разрешит въезд гражданам 14 стран, Украины в списке нет

Страны Европейского Союза согласовали 14 стран, которые считаются "безопасными" и граждане которых смогут пересекать страны блока с 1 июля 2020 года.
Об этом сообщает ВВС.
По данным издания, в список вошли:
- Черногория;
- Сербия;
- Грузия;
- Канада;
- Алжир;
- Австралия;
- Япония;
- Марокко;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Тунис;
- Уругвай.
Указано, что этот список в точности повторяет тот, который публиковали ранее другие издания как предварительный.
Кроме того, границы могут быть открыты для граждан Китая, если китайское правительство предложит взаимное соглашение для путешественников из ЕС.
В то же время процедура Евросоюза по формализации списка и критериям, по которым страны оцениваются как безопасные, должны быть завершены к полудню во вторник.
Известно, что список согласовали, по крайней мере, 55% стран ЕС, представляющих 65% населения ЕС, то есть квалифицированное большинство.
При этом туристические страны, такие как Греция и Португалия, выступали за расширение списка. В то время как Германия и Испания, сильно пострадавшие от пандемии, предложили составить короткий список стран с низким уровнем заболеваемости, хорошим медицинским обслуживанием и надежными медицинскими данными.
Как отмечается, изначально в список входили 54 страны, в том числе Украина.
Согласно критериям, которые обнародовались ранее, границы ЕС должны остаться закрытыми для жителей Украины.
Напомним, в начале июня министры внутренних дел стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить запрет на въезд иностранцев в ЕС до 1 июля.