Украина возобновила работу всех пунктов пропуска на границе с Венгрией

В понедельник, 29 июня, с 1:00 на границе с Венгрией полностью возобновили работу 4 пункта пропуска: "Вилок — Тисабеч", "Лужники — Берегшурань", "Косино — Барабаш" и "Звонково — Лонья".

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

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Так, по состоянию на 8:00 эти пункты пропуска уже пересекли 625 человек, включая 185 — на въезд в Украину и 440 — на выезд.

Последний, пятый пункт пропуска на границе с этой страной "Чоп (Тиса) — Захонь" работал до сих пор.

При этом в Госпогранслужбе гражданам Украины, которые планируют поездку в Венгрию на короткий срок, напоминают, что на обсервацию не отправляют украинцев, въезжающих в 30-километровую зону.

От таких граждан не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.

В то же время украинцам, которые планируют ехать в Венгрию с транзитной целью, следует знать, что въезд на территорию этой соседней страны разрешается круглосуточно при наличии:

- документа о постоянном месте проживания;

- разрешения на пребывание;

- вида на жительство;

- визы на длительное трудоустройство;

- иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание.

К тому же, такие граждане должны предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал, что с 29 июня 2020 года на границе Украины и Венгрии откроются все пропускные пункты.

Напомним, 19 июня венгерская сторона сообщила, что возобновила пропуск пассажирских автобусов через границу с Украиной.

Как сообщалось, страны Европейского Союза не будут с 1 июля открывать границы для граждан Украины из-за роста заболеваемости в стране COVID-19.