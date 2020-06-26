Политика 50 минут назад

Карантин: прибывающих в Украину освободили от обсервации при условии ПЦР-теста

Также предлагается внести уточнения относительно полиса страхования для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих госграницу

Прибывающие в Украину граждане. Фото: аэропорт "Киев" Прибывающие в Украину граждане. Фото: аэропорт "Киев"
Прибывающие в Украину граждане. Фото: аэропорт "Киев"

Кабинет министров Украины освободил приезжих из-за границы от обсервации и самоизоляции при условии отрицательного результата ПЦР-теста.

Соответствующее решение правительство утвердило с однодневной доработкой, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Проект акта предлагает внести изменения в постановление Кабмина №392 от 20 мая 2020 года. Предлагается возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для людей, которые пересекают государственную границу и/или контрольные пункты пропуска из временно оккупированных территорий в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР", — прокомментировал решение министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

По его словам, также предлагается внести уточнения относительно полиса страхования для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих государственную границу.

Ранее МАУ установила в аэропорту "Борисполь" лабораторию для тестов на коронавирус. Правда, пока сдать анализ на COVID-19 там могут только экипажи авиакомпании.

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Как сообщалось, министры внутренних дел стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить запрет на въезд иностранцев в ЕС до 1 июля.

Тем временем в Кабинете министров Украины считают, что июнь и июль страна проживет в карантинных ограничениях.

Напомним, что в областях Украины с 22 июня решение об усилении карантина будут принимать местные власти.

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