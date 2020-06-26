В Украине за сутки зафиксировали рекордные 1109 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 пятницы, 26 июня, в Украине 41 тысяча 117 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1086 летальных, 18 тысяч 299 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано рекордные 1109 новых случаев коронавируса, 541 человек выздоровел, а 19 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего с начала эпидемии коронавируса в Украине было проведено 620 тысяч 624 тестирования методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 1788 случаев;
Волынская область — 2096 случаев;
Днепропетровская область — 1081 случай;
Донецкая область — 412 случаев;
Житомирская область — 1366 случаев;
Закарпатская область — 2547 случаев;
Запорожская область — 561 случай;
Ивано-Франковская область — 2217 случаев;
Кировоградская область — 640 случаев;
город Киев — 4726 случаев;
Киевская область — 2419 случаев;
Львовская область — 4836 случаев;
Луганская область — 76 случаев;
Николаевская область — 384 случая;
Одесская область — 1529 случаев;
Полтавская область — 304 случая;
Ровенская область — 3364 случая;
Сумская область — 284 случая;
Тернопольская область — 1857 случаев;
Харьковская область — 1993 случая;
Херсонская область — 190 случаев;
Хмельницкая область — 724 случая;
Черновицкая область — 4582 случая;
Черкасская область — 627 случаев;
Черниговская область — 514 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 26 июня в Центр поступило 1430 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 85 тысяч 174 сообщения о подозрении на коронавирус.
Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 25 июня, в Украине было 40 тысяч 8 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1067 летальных, 17 тысяч 758 пациентов выздоровели.