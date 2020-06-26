В Украине за сутки зафиксировали рекордные 1109 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 пятницы, 26 июня, в Украине 41 тысяча 117 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1086 летальных, 18 тысяч 299 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано рекордные 1109 новых случаев коронавируса, 541 человек выздоровел, а 19 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что всего с начала эпидемии коронавируса в Украине было проведено 620 тысяч 624 тестирования методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 1788 случаев;

Волынская область — 2096 случаев;

Днепропетровская область — 1081 случай;

Донецкая область — 412 случаев;

Житомирская область — 1366 случаев;

Закарпатская область — 2547 случаев;

Запорожская область — 561 случай;

Ивано-Франковская область — 2217 случаев;

Кировоградская область — 640 случаев;

город Киев — 4726 случаев;

Киевская область — 2419 случаев;

Львовская область — 4836 случаев;

Луганская область — 76 случаев;

Николаевская область — 384 случая;

Одесская область — 1529 случаев;

Полтавская область — 304 случая;

Ровенская область — 3364 случая;

Сумская область — 284 случая;

Тернопольская область — 1857 случаев;

Харьковская область — 1993 случая;

Херсонская область — 190 случаев;

Хмельницкая область — 724 случая;

Черновицкая область — 4582 случая;

Черкасская область — 627 случаев;

Черниговская область — 514 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 26 июня в Центр поступило 1430 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 85 тысяч 174 сообщения о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 25 июня, в Украине было 40 тысяч 8 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1067 летальных, 17 тысяч 758 пациентов выздоровели.