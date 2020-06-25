В Украине за сутки зафиксировали почти 1000 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 четверга, 25 июня, в Украине 40 тысяч 8 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1067 летальных, 17 тысяч 758 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 994 новых случая коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 606 тысяч 766 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 1753 случая;

Волынская область — 2024 случая;

Днепропетровская область — 1069 случаев;

Донецкая область — 399 случаев;

Житомирская область — 1337 случаев;

Закарпатская область — 2454 случая;

Запорожская область — 561 случай;

Ивано-Франковская область — 2171 случай;

Кировоградская область — 636 случаев;

город Киев — 4613 случаев;

Киевская область — 2373 случая;

Львовская область — 4627 случаев;

Луганская область — 75 случаев;

Николаевская область — 377 случаев;

Одесская область — 1465 случаев;

Полтавская область — 301 случай;

Ровенская область — 3248 случаев;

Сумская область — 277 случаев;

Тернопольская область — 1815 случаев;

Харьковская область — 1947 случаев;

Херсонская область — 188 случаев;

Хмельницкая область — 645 случаев;

Черновицкая область — 4531 случай;

Черкасская область — 616 случаев;

Черниговская область — 506 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 25 июня в Центр поступило 1305 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 83 тысячи 744 сообщения о подозрении на коронавирус.

Напомним, днем ранее в Украине за сутки зафиксировали 940 новых случаев COVID-19, что являлось наибольшим суточным количеством коронавируса с начала эпидемии в стране.