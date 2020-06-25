В Украине за сутки зафиксировали почти 1000 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 четверга, 25 июня, в Украине 40 тысяч 8 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1067 летальных, 17 тысяч 758 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 994 новых случая коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 606 тысяч 766 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 1753 случая;
Волынская область — 2024 случая;
Днепропетровская область — 1069 случаев;
Донецкая область — 399 случаев;
Житомирская область — 1337 случаев;
Закарпатская область — 2454 случая;
Запорожская область — 561 случай;
Ивано-Франковская область — 2171 случай;
Кировоградская область — 636 случаев;
город Киев — 4613 случаев;
Киевская область — 2373 случая;
Львовская область — 4627 случаев;
Луганская область — 75 случаев;
Николаевская область — 377 случаев;
Одесская область — 1465 случаев;
Полтавская область — 301 случай;
Ровенская область — 3248 случаев;
Сумская область — 277 случаев;
Тернопольская область — 1815 случаев;
Харьковская область — 1947 случаев;
Херсонская область — 188 случаев;
Хмельницкая область — 645 случаев;
Черновицкая область — 4531 случай;
Черкасская область — 616 случаев;
Черниговская область — 506 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 25 июня в Центр поступило 1305 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 83 тысячи 744 сообщения о подозрении на коронавирус.
Напомним, днем ранее в Украине за сутки зафиксировали 940 новых случаев COVID-19, что являлось наибольшим суточным количеством коронавируса с начала эпидемии в стране.