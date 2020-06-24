В Украине установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 940 новых случаев COVID-19, что является наибольшим количеством с начала эпидемии в Украине.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Главного ситуационного центра Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

По данным СНБО, за вчерашний день 453 человека выздоровели, а 16 — скончались от осложнений.

Всего в Украине с начала эпидемии коронавирус обнаружен у 39 тысяч 14 человек, из них 17 тысяч 409 пациентов уже выздоровели и 1 051 — умер от осложнений.

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Наибольшее количество новых случаев за сутки обнаружили во Львовской (203) и Ровенской (126) областях. Не зафиксировали ни одного нового больного в Херсонской области.

На сегодняшний день больше всего инфицированных обнаружили в Киеве (4 528), Черновицкой (4 478) и Львовской (4 423) областях.

Напомним, по состоянию на 9:00 23 июня, в Украине зафиксировано 38 тысяч 74 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.