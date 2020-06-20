Глава Минздрава назвал условие въезда иностранцев в Украину

Иностранцы, которые планируют въезжать в Украину, должны иметь страховой полис, покрывающий лечение коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сегодня, 20 июня, на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его словам, речь идет об обычном полисе добровольного медицинского страхования.

"Для нас очень важно, чтобы человек, который приезжает в Украину — не гражданин Украины и не беженец — чтобы обязательно имел полис, который покрывает именно лечение Covid-19", — отметил Степанов.

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Глава Минздрава пояснил, что согласно закону, государство покрывает лечение исключительно гражданам Украины или беженцам, которые находятся на территории Украины.

Как сообщалось ранее, Президент Владимир Зеленский поставит задачу Министерству иностранных дел рассмотреть возможность либерализации визового режима для иностранцев, посещающих Украину с туристической целью.

Напомним, в 2019 году Украину посетили 13,6 млн туристов, а траты иностранных путешественников достигли $1,4 млрд.

Прибыль от туристической отрасли, по данным разных источников, приносит от 1,4% до 8,8% ВВП ежегодно.