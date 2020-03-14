В Польше пообещали всем украинцам бесплатное лечение от коронавируса

Все украинцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление коронавируса и бесплатное лечение. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич в комментарии "Укринформ".

"Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантированно бесплатное проведение тестов и лечение, которое покрывается из бюджета польского государства", — сказал Андрусевич, отвечая на вопрос, получат ли возможность лечения те граждане Украины в Польше, не имеющие медицинского страхования или страховой полис которых не покрывает длительного пребывания в больнице.

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На сегодня в Польше находится примерно 1-1,5 миллиона трудовых мигрантов из Украины.

По состоянию на 13 марта 2020 года в Польше зафиксировано 64 больных с коронавирусом и одна пациентка умерла.

Польское правительство решило также закрыть школы, детские сады и университеты на карантин.