В Польше пообещали всем украинцам бесплатное лечение от коронавируса

Все украинцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление коронавируса и бесплатное лечение. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич в комментарии "Укринформ".
"Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантированно бесплатное проведение тестов и лечение, которое покрывается из бюджета польского государства", — сказал Андрусевич, отвечая на вопрос, получат ли возможность лечения те граждане Украины в Польше, не имеющие медицинского страхования или страховой полис которых не покрывает длительного пребывания в больнице.
На сегодня в Польше находится примерно 1-1,5 миллиона трудовых мигрантов из Украины.
По состоянию на 13 марта 2020 года в Польше зафиксировано 64 больных с коронавирусом и одна пациентка умерла.
Польское правительство решило также закрыть школы, детские сады и университеты на карантин.