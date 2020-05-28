Экономика 1 час назад

В 2019 году иностранные туристы оставили в Украине $1,4 млрд (ИНФОГРАФИКА)

Больше всего в Украине тратят турки, оставляя в нашей стране лишь за день своего пребывания в среднем €115

Иностранные туристы в Украине. Фото: 1k.com.ua Иностранные туристы в Украине. Фото: 1k.com.ua
Иностранные туристы в Украине. Фото: 1k.com.ua

В прошлом году Украину посетили 13,6 млн туристов, а траты иностранных путешественников достигли $1,4 млрд.

Прибыль от туристической отрасли, по данным разных источников, приносит от 1,4% до 8,8% ВВП ежегодно, следует из инфографиков Государственного агентства развития туризма, которые разместил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что больше всего среди иностранных туристов тратят турки, оставляя в нашей стране лишь за день своего пребывания в среднем €115. На втором месте оказались американцы (€95), а на третьем — немцы (€94). Для сравнения, сами же украинские туристы у себя на родине тратят на путешествия лишь €30 в день.

При этом основными туристическими направлениями в Украине являются Киев, Одесса и Львов.

Немчинов также сообщил, что на приезд иностранных путешественников в условиях распространения коронавируса слишком надеяться не приходится, поэтому власти вынуждены развивать внутренний туризм. Да и украинцам, как отмечается, выехать за границу ради путешествий будет непросто.

"Для правительства сейчас стратегически важно развитие туризма, это должно стать приоритетом работы недавно созданного агентства (Госагентства развития туризма). Неизвестно, когда наши граждане смогут безопасно путешествовать за границу, однако должны четко понимать, что по возвращению, вероятно, будет обязательная обсервация", — отметил министр Кабмина.

Ранее стало известно, что в условиях кризиса немецкая TUI Group, которая является крупнейшим туроператором Европы, планирует урезать накладные расходы на 30%, в результате чего рабочих мест останется до 8000 человек.

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Как сообщалось, власти Испании приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам с июля 2020 года.

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