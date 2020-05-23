Политика 1 час назад

Испания откроется для иностранных туристов с 1 июля

Туристическому сезону в Испании этим летом быть

Отдых в Испании. Фото: migrantumir.com Отдых в Испании. Фото: migrantumir.com
Отдых в Испании. Фото: migrantumir.com

Власти Испании приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам с июля 2020 года.

Об этом сообщает El Pais.

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"Глава правительства Педро Санчес объявил в эту субботу, что Испания возобновит с июля возможность въезда в страну иностранных туристов с соблюдением правил безопасности", — говорится в сообщении.

Как заявил Санчес, "туристическому сезону в Испании этим летом быть".

Поэтому, по его словам, иностранные туристы уже могут планировать свои путешествия в страну.

Он также призвал испанцев планировать свои отпуска и воспользоваться "волшебными предложениями" внутреннего туристического рынка.

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Ранее стало известно, что Греция официально начнет туристический сезон с 15 июня, а международное авиасообщение на всех туристических направлениях возобновит с 1 июля.

В свою очередь Кипр готов вновь принимать туристов с 15 июня, после принятия протоколов с нормами об оказании туристических услуг в условиях пандемии коронавируса.

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