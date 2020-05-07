Транспорт 1 час назад

Коронакризис: международный туризм может упасть до 80% в 2020 году

За первые 3 месяца туристическая отрасль предварительно потеряла $80 млрд

Коронакризис: международный туризм может упасть до 80% в 2020 году Коронакризис: международный туризм может упасть до 80% в 2020 году
Туристы. Фото: timeua.info

В 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число туристов в мире может снизиться на 60-80%.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации туризма (UNWTO).

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Согласно последним данным, пандемия уже привела к падению числа международных туристов на 22% в первом квартале 2020 года. В частности, из-за тотального закрытия границ и аэропортов в марте число путешественников резко сократилось на 57%.

При этом за первые 3 месяца туристическая отрасль предварительно потеряла $80 млрд.

Указано, что Всемирная организация туризма выделила 3 возможных сценария развития ситуации в туристической сфере:

- сценарий №1 (-58% падение) основан на постепенном открытии международных границ и ослаблении ограничений на поездки в начале июля;

- сценарий №2 (-70% падение) основан на постепенном открытии международных границ и ослаблении ограничений на поездки в начале сентября;

- сценарий №3 (-78% падение) основан на постепенном открытии международных границ и ослаблении ограничений на поездки лишь в начале декабря.

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Напомним, одним из первых, кто заявил о возобновлении международных перелетов на фоне пандемии, был венгерский лоукостер Wizz Air. С 1 мая самолеты авиакомпании начали летать по 20 направлениям.

6 мая о планах возобновить осуществление международных рейсов сообщили в Turkish Airlines.

В Украине возобновление международных пассажирских перелетов этим летом пока не планируется. Тем не менее, внутреннее авиасообщение все же частично запустят.

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