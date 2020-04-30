Лоукостер Wizz Air внедряет повышенные меры безопасности с 1 мая (ВИДЕО)

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о внедрении с 1 мая 2020 года дополнительных санитарных мер для обеспечения здоровья и благополучия пассажиров и членов экипажа.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Указано, что Wizz Air вводит новые правила, которые имеют целью обеспечить физическое дистанцирование во время посадки, помогать соблюдать усиленных санитарных норм и правил на борту и соответствуют правительственным постановлениям.

В частности, пассажирам рекомендуется зарегистрироваться на посадку и покупать услуги онлайн (к примеру, оплачивать дополнительный багаж через интернет), чтобы уменьшить физическое взаимодействие в аэропорту, когда это возможно.

Также авиакомпания настоятельно рекомендует пользоваться киосками для самостоятельной сдачи багажа и скрининг пунктов контроля безопасности с быстрым доступом для дальнейшего обеспечения физической дистанции во время подготовки к посадке.

К тому же, чтобы минимизировать вероятность распространения инфекции, Wizz Air просит пассажиров соблюдать новые правила физического дистанцирования во время посадки и высадки.

"На всех самолетах авиакомпании установлены фильтры HEPA, которые очищают воздух в салоне от 99,7% вирусов и бактерий, однако члены экипажа и пассажиры все равно должны носить маски в течение полета", — говорится в сообщении.

Кроме того, экипаж будет раздавать пассажирам дезинфицирующие салфетки, перестанет распространять бортовые журналы и рекомендовать пользоваться опцией бесконтактной оплаты покупок на борту для того, чтобы минимизировать физические контакты. На тех рейсах, где это позволяет загрузки, экипаж также будет наблюдать за соблюдением дистанции между сиденьями.

Как заверили в лоукостере, они продолжат четко выполнять график ежедневной уборки всех действующих самолетов: сейчас их дезинфицируют ночью и с учетом всех официальных рекомендаций.

"Поскольку мы расширяем нашу деятельность и ждем на борту самолетов все больше пассажиров, вводим одновременно усиленные санитарные меры для того, чтобы гарантировать их безопасность. Убеждены, что они помогут им чувствовать себя спокойнее во время путешествий", — отметил генеральный директор Wizz Air Джозеф Варади.

Напомним, Wizz Air стала одной из первых авиакомпаний Европы, которая сообщила о возобновлении полетов — с 1 мая лоукостер планирует начать рейсы из Вены в 20 городов Европы, в том числе в Киев из 12 мая.

Также сообщалось, что компания Wizz Air открыла продажу билетов на 7 новых направлений из Львова и Харькова. Авиабилеты уже доступны для бронирования.