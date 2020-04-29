Wizz Air начал продавать билеты на авиарейсы Киев-Вена с 12 мая

Венгерский лоукостер Wizz Air начал продажу авиабилетов на рейсы Киев-Вена с 12 мая 2020 года, хотя Украина пока официально не заявляла о возобновлении авиасообщения.

Об этом сообщает hromadske.

В частности, на сайте авиакомпании уже можно купить билеты на авиарейсы из Киева в Вену и обратно с 12 мая.

Также рейсы планируют осуществлять каждый день с 12 мая, кроме 13 мая.

При этом из Киева до Вены долететь можно за 29,99 евро, а из Вены до Киева за 24,99 евро.

Ранее в Украине карантин из-за коронавируса продлили до 11 мая. При этом в плане снятия ограничений, который представило правительство, не указано, когда Украина может возобновить международное транспортное сообщение.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что о возобновлении авиасообщения раньше июня говорить точно нельзя.

Вскоре Криклий добавил, что сначала будут восстанавливать работу общественного транспорта, междугородного и межобластного транспорта. Потом — рассматривать возможность восстановить внутренние авиарейсы. Когда появится возможность возобновления международного авиасообщения — министр не ответил.

Ранее стало известно, что на фоне продолжающейся пандемии коронавируса европейский лоукостер Wizz Air планирует возобновить полеты из Лондона и Вены в некоторые европейские города уже с 1 мая.

Из Лондона самолеты компании будут летать в Лиссабон (Португалия), Будапешт (Венгрия), Братиславу (Словакия) и Белград (Сербия). Кроме того, предварительная продажа билетов доступна в Тель-Авив (Израиль), Кошице (Словакия), а также в 8 городов Румынии, но не в столицу страны — Бухарест. Еще один маршрут — курортный испанский остров Тенерифе.

Напомним, из-за пандемии коронавируса ряд мировых авиаперевозчиков уже заявили о банкротстве. Сообщалось, что коронавирус может привести к банкротству большинства авиакомпаний во всем мире уже к концу мая.

Как сообщалось, туристическая отрасль Украины потеряет из-за коронавируса $1,5 млрд.