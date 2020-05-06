В Кабмине рассказали, когда Украина возобновит международное авиасообщение

Летом Украина частично восстановит международное авиасообщение, но полноценного восстановления пока не будет. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Завтрака с 1+1".

"Мы очень осторожно летом попробуем начать внутреннее авиасообщение. С международным — сложнее. Решение будет зависеть не только от нас. Скажу сразу, что в течение лета полноценного международного авиасообщения не будет. Как было когда-то — не будет", — сказал Кулеба.

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Он добавил, что, скорее всего, международное авиасообщение восстановят с осени.

"Мы ожидаем, что с сентября мир будет приходить в себя. Хотя есть скептики, которые считают, что осенью мир ожидает вторая волна коронавируса", — отметил министр.

Ранее сообщалось, что по расчетам Кабинета министров, с начала введения карантина в Украине, связанного с пандемией коронавируса, в страну вернулось 2 млн трудовых мигрантов.

Оставить их в Украине правительство планирует дешевыми кредитами, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

Ранее Шмыгаль заявил, что количество безработных в Украине за время карантина выросло на 2 млн человек.

Напомним, из-за введения в Украине карантина владельцы ягодных плантаций в Польше опасаются проблем с количеством рабочих мест по сбору клубники, так как именно украинцев больше всего работает на ягодных плантациях.