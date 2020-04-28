Украинских заробитчан отправлять за границу сейчас нелогично — МИД

Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".

Об этом сегодня, 28 апреля, во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Европейская правда".

"Действительно, есть обращения (от государств-партнеров — Delo.ua). Но мы в Украине руководствуемся прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие — это подвергание опасности заболевания, особенно когда это путешествие осуществляется самолетом", — сказал глава МИДа.

По его словам, сейчас все цели Кабмина направлены на то, чтобы возвращать украинцев, которые застряли в разных странах.

"Поэтому на этом фоне пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности", — заявил Кулеба.

Министр добавил, что правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции.

"Мы понимаем потребность в рабочих со стороны наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса", — сказал Кулеба.

По расчетам Кабинета министров, с начала введения карантина в Украине, связанного с пандемией коронавируса, в страну вернулось 2 млн трудовых мигрантов.

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Оставить их в Украине правительство планирует дешевыми кредитами, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

Ранее Шмыгаль заявил, что количество безработных в Украине за время карантина выросло на 2 млн человек.

Напомним, из-за введения в Украине карантина владельцы ягодных плантаций в Польше опасаются проблем с количеством рабочих мест по сбору клубники, так как именно украинцев больше всего работает на ягодных плантациях.