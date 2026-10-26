Кредиторская задолженность российского бизнеса выросла на 28%: почему компании задерживают платежи

В 2026 году объем кредиторской задолженности предприятий и индивидуальных предпринимателей в России увеличился на 28% или на 32 трлн рублей (около $396,06 млрд). По состоянию на конец июня общая сумма долгов достигла 155 трлн. рублей ($1,92 трлн). Этот показатель прироста в 12-месячной ретроспективе стал самым высоким с 2004 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Компании задерживают расчеты

Из-за нехватки денег предприятия все чаще откладывают платежи поставщикам и партнерам. Такой способ фактически позволяет им пользоваться средствами других компаний вместо привлечения банковских кредитов .​

Задолженность между предприятиями растет быстрее, чем увеличившиеся объемы привлеченного кредитования на 12% и инвестиций из-за облигации — на 13 %.

Среди крупных компаний платежи задерживают 23,8% предприятий по сравнению с 20,8% годом ранее. Доля просрочивающих расчеты более чем на 60 дней с начала 2025 года выросла с 4,1% до 6,5 % .

Средних компаний, задерживающих платежи , также увеличилось: 20,6% по сравнению с 17,4% годом ранее. У 6,2% средних предприятий просрочка превышает 60 дней.

Прибыли падают, риски растут

По данным аналитиков, за первое полугодие 2026 года совокупная прибыль российских компаний сократилась на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Доля убыточных предприятий за два года выросла с 28% до 34%.

Экономисты считают, что рост задержек может повлечь за собой цепную реакцию: компании, не получающие деньги от своих клиентов , сами теряют возможность вовремя платить поставщикам.

В то же время, несмотря на падение экономики, российское правительство прогнозирует рост ВВП на 1,4% в 2027 году , а инвестиций – на 0,2%.

Ранее сообщалось, что российский бизнес сокращает инвестиции из-за нехватки собственных средств, слабого спроса и неопределенности экономической ситуации. За первое полугодие 2026 года вложения в основной капитал уменьшились на 9,9% в годовом исчислении