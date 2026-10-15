Инвестиции российского бизнеса продолжают падать: компаниям не хватает денег

Российский бизнес сокращает инвестиции из-за нехватки собственных средств, слабого спроса и неопределенности экономической ситуации. За первое полугодие 2026 года вложения в основной капитал уменьшились на 9,9% в годовом исчислении, а по итогам года прогнозируется падение на 5,4%.

Как сообщает Dilo, об этом пишет The Moscow Times.

Почему компании сокращают инвестиции

Опрос Центрального банка РФ, в котором приняли участие 11,5 тысячи предприятий, показал ухудшение оценок инвестиционной ситуации. В третьем квартале баланс оценок текущего состояния перешел в минус. Подобная ситуация уже была в начале года, когда инвестиции в основной капитал сократились на 14,3% в годовом исчислении — больше всего с 2009 года.

Среди главных препятствий для инвестиций компании назвали нехватку собственных средств – 26,7% ответов, неопределенность экономической ситуации – 25,8% и нехватку спроса – 20,8%.

"Не хватает денег и спроса", - объясняет экономист Дмитрий Полевой.

За первые семь месяцев 2026 года российские компании получили 13 трлн рублей прибыли ( примерно $155,36 млрд ) - на 15,7% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Это самый низкий показатель с 2020 года. В то же время убыточной была каждая третья компания.

С 2025 г. в России повысили налог на прибыль. Из-за сокращения доходов и увеличения налоговой нагрузки компаниям остается меньше денег на развитие. Собственные средства обеспечивают более половины инвестиций в основной капитал.

Неопределенность сдерживает вложение

На решения бизнеса также влияют непредсказуемые изменения налогов и регулирования, увеличение военных расходов бюджета, атаки украинских дронов на российские объекты и случаи изъятия активов и уголовного преследования предпринимателей.

"Нормальное прагматическое поведение бизнесмена-инвестора: если вы не знаете, что будет завтра, вы лучше вообще ничего не будете делать, не будете инвестировать", — говорит главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

По его мнению, продолжительное сокращение вложений в основной капитал будет сдерживать экономический рост.

Однако ситуация отличается в зависимости от отрасли. Инвестиционная активность растет в логистике и розничной торговле, в частности, из-за необходимости восстанавливать поврежденные мощности. В то же время в базовых секторах экономики инвестиционная пауза продолжается.

Минэкономразвития РФ прогнозирует возобновление роста инвестиций в 2028 году и возвращение к уровню 2025 года в 2029 году. При этом министр Максим Решетников признает, что без дополнительных решений добиться этих показателей будет сложно.

Ранее сообщалось, что финансовое положение российских компаний ухудшается и они все чаще не могут платить долги. Крупнейший в стране кредитор Сбербанк отмечает длительное ухудшение качества портфеля и рост просроченной задолженности.