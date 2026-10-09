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Новости
Дата публикации

Российские компании не могут платить долги: у "Сбербанка" растет объем проблемных кредитов

"Сбербанк"
Российские компании не могут платить долги

Финансовое положение русских компаний ухудшается, и они все почаще не могут платить долги. Крупнейший в стране кредитор Сбербанк отмечает длительное ухудшение качества портфеля и рост просроченной задолженности.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Финансовый директор госбанка Тарас Скворцов сообщил, что уже несколько месяцев наблюдается стойкий тренд: больше выходов на просрочку и ухудшение финансового состояния корпоративных клиентов. По его словам, проблемы есть во многих отраслях – это жилая недвижимость по отдельным проектам, торговля, коммерческая недвижимость и маркетплейсы.

Он отметил, что дело не в каких-то крупных клиентах, влияющих на показатели банка, а в общем тренде, связанном с долгим периодом высокой ключевой ставки и замедлением экономического роста. Минэкономразвития оценило рост ВВП в январе-августе в 0,6% и прогнозирует столько же по итогам года.

Ситуация в отраслях и масштабы просрочки

Все это влияет на финансовое состояние компаний. По итогам семи месяцев разница между их доходами и убытками опустилась до минимума по пандемии, причем в минус работала каждая третья российская компания. Глава "Сбера" Герман Греф говорил, что банки всегда на следующем этапе получают все возникающие в экономике проблемы:

  • серьезные проблемы у застройщиков: "Сбербанк" вместе с другими кредиторами спасает одного из крупнейших, "Самолёт", а по оценке главы "Этажей" Ильдара Хусаинова, примерно 30% застройщиков сейчас тяжеловато;
  • угольная отрасль второй год в убытках, в льду черная металлургия, лесопромышленные компании;
  • Wildberries больше всего кредитовалась в ВТБ, но атаки украинских дронов по составам маркетплейсов отразились на кредитах как самих площадок, так и работающих на них сельдерей;
  • "Сбербанк" получил тысячи заявок на реструктуризацию кредитов;
  • по итогам полугодия в портфеле "Сбербанка" было 2,6 трлн рублей просроченных кредитов, из них 1,6 трлн – более чем на 90 дней.

Реструктуризация и скрытые проблемы

Отчетность по международным стандартам "Сбер" опубликует в конце октября, но Скворцов предупредил, что во втором полугодии стоимость риска вырастет, то есть банк создаст больше резервов. Банкам придется производить высокие отчисления в резервы в ближайшие три года, ожидает первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.

Реальные проблемы гораздо больше: "Сбер" не считает просроченными реструктуризированные кредиты, часто скрывающие ухудшение качества ссуд. Пьянов называл реструктуризацией способом лечения от дефолта, а близкий к власти аналитический центр ЦМАКП — средством маскировки проблем банками.

С учетом этого ЦБ относит к проблемным 11,6% выданных банками корпоративных кредитов на 11,7 трлн. рублей на конец июля. За месяц они выросли на 0,2 триллиона за счет рискованных реструктуризаций кредитов заемщикам из недвижимости и ухудшения положения отдельных промышленных компаний.

По мнению ЦМАКП, завершение проблемной ситуации в банковском секторе будет связано с возобновлением экономической активности, которое позволит разморозить реструктуризированный проблемный долг. Однако большинство прогнозов предполагают, что стагнация экономики затянется на годы: ОЭСР ожидает увеличения ВВП России в 2026 году на 0,5% и 0,6% в 2027-м, прогноз Всемирного банка — 0,6% в этом году и 0,7-0,8% в следующие два года, а Банк Финляндии ожидает 1% 2027-2028 годах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бизнес в РФ массово урезает выплаты работникам из-за финансовых проблем. Российские компании стали отказываться от выплат годовых премий сотрудникам на фоне депрессии в экономике и тяжелого финансового положения.

Автор:
Максим Кольц

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