Російські компанії не можуть сплачувати борги: у "Сбербанку" зростає обсяг проблемних кредитів

Фінансове становище російських компаній погіршується, і вони все частіше не можуть сплачувати борги. Найбільший у країні кредитор "Сбербанк" відзначає тривале погіршення якості портфеля та зростання простроченої заборгованості.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Фінансовий директор держбанку Тарас Скворцов повідомив, що вже кілька місяців спостерігається стійкий тренд: більше виходів на прострочення та погіршення фінансового стану корпоративних клієнтів. За його словами, проблеми є в багатьох галузях — це житлова нерухомість за окремими проєктами, торгівля, комерційна нерухомість і маркетплейси.

Він зазначив, що справа не в якихось великих клієнтах, які впливають на показники банку, а в загальному тренді, пов'язаному з довгим періодом високої ключової ставки та сповільненням економічного зростання. Мінекономрозвитку оцінило зростання ВВП у січні-серпні в 0,6% і прогнозує стільки ж за підсумками року.

Ситуація в галузях та масштаби прострочення

Усе це впливає на фінансовий стан компаній. За підсумками семи місяців різниця між їхніми прибутками та збитками опустилася до мінімуму з пандемії, причому в мінус працювала кожна третя російська компанія. Глава "Сбера" Герман Греф говорив, що банки завжди на наступному етапі отримують усі проблеми, які виникають в економіці:

серйозні проблеми у забудовників: "Сбербанк" разом з іншими кредиторами рятує одного з найбільших, "Самолёт", а за оцінкою глави "Этажей" Ільдара Хусаїнова, приблизно 30% забудовників зараз важкувато;

вугільна галузь другий рік у збитках, у кризі чорна металургія, лісопромислові компанії;

Wildberries найбільше кредитувалася у ВТБ, але атаки українських дронів по складах маркетплейсів відбилися на кредитах як самих майданчиків, так і селерів, що працюють на них;

"Сбербанк" отримав тисячі заявок на реструктуризацію кредитів;

за підсумками півріччя в портфелі "Сбербанку" було 2,6 трлн рублів прострочених кредитів, з них 1,6 трлн — більше ніж на 90 днів.

Реструктуризації та приховані проблеми

Звітність за міжнародними стандартами "Сбер" опублікує наприкінці жовтня, але Скворцов попередив, що в другому півріччі вартість ризику зросте, тобто банк створить більше резервів. Банкам доведеться робити високі відрахування в резерви в найближчі три роки, очікує перший заступник голови ВТБ Дмитро П'янов.

Реальні проблеми набагато більші: "Сбер" не вважає простроченими реструктуризовані кредити, які часто приховують погіршення якості позик. П'янов називав реструктуризації способом лікування від дефолту, а близький до влади аналітичний центр ЦМАКП — засобом маскування проблем банками.

З урахуванням цього ЦБ відносить до проблемних 11,6% виданих банками корпоративних кредитів на 11,7 трлн рублів на кінець липня. За місяць вони зросли на 0,2 трильйона за рахунок ризикованих реструктуризацій кредитів позичальникам зі сфери нерухомості та погіршення становища окремих промислових компаній.

На думку ЦМАКП, завершення проблемної ситуації в банківському секторі буде пов'язане з відновленням економічної активності, яке дозволить розморозити реструктуризований проблемний борг. Проте більшість прогнозів передбачають, що стагнація економіки затягнеться на роки: ОЕСР очікує збільшення ВВП Росії у 2026 році на 0,5% і 0,6% у 2027-му, прогноз Світового банку — 0,6% цього року та 0,7-0,8% у наступні два роки, а Банк Фінляндії очікує 1% зростання в поточному році та по 0,5% у 2027-2028 роках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бізнес у РФ масово урізає виплати працівникам через фінансові проблеми. Російські компанії почали відмовлятися від виплат річних премій співробітникам на тлі депресії в економіці та важкого фінансового становища.