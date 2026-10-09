Бизнес в РФ массово урезает выплаты работникам из-за финансовых проблем

Российские компании стали отказываться от выплат годовых премий сотрудникам на фоне депрессии в экономике и тяжелого финансового положения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По итогам 2026 года не будут премировать работников почти половина организаций - 46,9%. Еще у 20,4% решение о выплатах отложено на неопределенный срок, а у 10,4% вознаграждение получит лишь часть персонала. При этом гарантированно выплатить премии всему коллективу собираются только 22,3% компаний.

Причины отказа от выплат

Главной причиной отказа от премий 56,9% участников опроса назвали финансовые результаты за год:

еще 23% ориентируются на решения владельца или головной компании;

налоговая нагрузка и размер страховых взносов по премиям стали определяющим фактором для 8,8% респондентов.

Глава координационного совета АНО "Центр защиты бизнеса" Екатерина Авдеева связала тенденцию с ростом налогов и расходов. Так, с 1 января 2025 года власти увеличили налог на прибыль с 20% до 25%, а с 2026 года НДС до 22%. Кроме того, резко был снижен порог для обязательной уплаты НДС на упрощенной системе налогообложения (ССО) – с 60 млн до 20 млн рублей.

Также сказывается дорогостоящее финансирование: ключевая ставка остается на уровне 14%. В то же время при типичной рентабельности для многих отраслей заемное финансирование под 10–15% экономически бессодержательно: депозит под 13–19% дает сравнимую доходность без предпринимательского риска, отметила Авдеева. В то же время компании сталкиваются с ограниченным спросом, а контрагенты все чаще несвоевременно оплачивают счета.

Разрыв между большим и малым бизнесом

На этом фоне в вопросе выплат премий возникнет разрыв между крупным и малым бизнесом, прогнозирует ведущая эксперт "Актион Бухгалтерия" Алла Старченко:

у крупных компаний есть система KPI, резервы и формализованные программы мотивации – они продолжат платить премии;

в свою очередь малый бизнес, где решение зависит от одного человека и текущей выручки, все чаще будет отказываться от премий или ограничивать их парой ключевых сотрудников.

В настоящее время главным риском для бизнеса становится дальнейший рост налогов, говорит Авдеева. По ее словам, отказ от премий может стать нормой для обеспечения выживания бизнеса, но в то же время это может быть ударом по производительности.

Напомним, ранее сообщалось, что в России более 50 компаний оказались на грани дефолта по облигациям. Более 50 российских компаний на фоне ухудшающейся ситуации в экономике могут в этом году нарушить обязательства по облигациям и допустить дефолт. Количество таких случаев уже стало максимальным за десятилетие и приближается к рекорду за последние 17 лет.