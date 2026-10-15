Інвестиції російського бізнесу продовжують падати: компаніям бракує грошей

Російський бізнес скорочує інвестиції через нестачу власних коштів, слабкий попит і невизначеність економічної ситуації. За перше півріччя 2026 року вкладення в основний капітал зменшилися на 9,9% у річному вимірі, а за підсумками року прогнозується падіння на 5,4%.

Як повідомляє Dilo про це пише The Moscow Times.

Чому компанії скорочують інвестиції

Опитування Центрального банку РФ, у якому взяли участь 11,5 тисяч підприємств, показало погіршення оцінок інвестиційної ситуації. У третьому кварталі баланс оцінок поточного стану перейшов у мінус. Подібна ситуація вже була на початку року, коли інвестиції в основний капітал скоротилися на 14,3% у річному вимірі — найбільше з 2009 року.

Серед головних перешкод для інвестицій компанії назвали нестачу власних коштів — 26,7% відповідей, невизначеність економічної ситуації — 25,8% і брак попиту — 20,8%.

"Не вистачає грошей і попиту", — пояснює економіст Дмитро Польовий.

За перші сім місяців 2026 року російські компанії отримали 13 трлн рублів прибутку (приблизно $155,36 млрд)— на 15,7% менше, ніж за аналогічний період торік. Це найнижчий показник із 2020 року. Водночас збитковою була кожна третя компанія.

З 2025 року в Росії підвищили податок на прибуток. Через скорочення прибутків і збільшення податкового навантаження компаніям залишається менше грошей на розвиток. Власні кошти забезпечують понад половину інвестицій в основний капітал.

Невизначеність стримує вкладення

На рішення бізнесу також впливають непередбачувані зміни податків і регулювання, збільшення військових витрат бюджету, атаки українських дронів на російські об'єкти та випадки вилучення активів і кримінального переслідування підприємців.

"Нормальна прагматична поведінка бізнесмена-інвестора: якщо ви не знаєте, що буде завтра, ви краще взагалі нічого не робитимете, не інвестуватимете", — каже головний науковий співробітник Інституту економіки РАН Ігор Ніколаєв.

На його думку, тривале скорочення вкладень в основний капітал стримуватиме економічне зростання.

Однак ситуація відрізняється залежно від галузі. Інвестиційна активність зростає в логістиці та роздрібній торгівлі, зокрема через потребу відновлювати пошкоджені потужності. Водночас у базових секторах економіки інвестиційна пауза триває.

Мінекономрозвитку РФ прогнозує відновлення зростання інвестицій у 2028 році та повернення до рівня 2025 року у 2029-му. При цьому міністр Максим Решетніков визнає, що без додаткових рішень досягти цих показників буде складно.

Раніше повідомлялося, що фінансове становище російських компаній погіршується, і вони все частіше не можуть сплачувати борги. Найбільший у країні кредитор "Сбербанк" відзначає тривале погіршення якості портфеля та зростання простроченої заборгованості.