Контроль над 80% світової торгівлі: як Китай прагне стати світовим лідером у сфері технологій судноплавства

Китай розгортає масштабну експансію в галузі судноплавних технологій наступного покоління, намагаючись здобути вирішальну перевагу у сфері, яка забезпечує понад 80% світової торгівлі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Напередодні саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Шеньчжені Китай демонструє повністю автоматизовані портові термінали з безпілотними вантажівками, кранами з дистанційним керуванням та ШІ-системами.

Пекін прискорює автоматизацію та обганяє Захід

Наразі в Китаї вже працює 60 автоматизованих терміналів, а до 2030 року їхню кількість планується збільшити до 90.

Для порівняння, порти США суттєво відстають у швидкості впровадження нових технологій, чому зокрема сприяє опір місцевих профспілок.

Китайські розробки дозволяють обробляти вантажі вдвічі швидше за звичайні доки, а такі компанії, як Huawei та Westwell, вже експортують рішення для розумних портів до Великої Британії та інших країн.

Захід побоюється цифрового шпигунства

Американські посадовці та аналітики застерігають, що залежність від китайського обладнання та програмного забезпечення створює серйозні стратегічні ризики.

Мова йде про можливе використання "задніх ходів" у ПЗ для відстеження чутливих вантажів, шпигунства за конкурентами або навіть паралізування торговельних мереж під час криз. Спроба Вашингтона обмежити вплив китайської логістичної платформи LOGINK вже показала гостроту цього протистояння.

Китай витісняє іноземне програмне забезпечення

Окрім будівництва інфраструктури, Пекін активно замінює західні системи управління терміналами (TOS) власними софтверними рішеннями.

Державні компанії Китаю вже успішно впровадили власні цифрові платформи в портах Бразилії, Греції, Італії, Туреччини та Шрі-Ланки.

Експерти зазначають, що Китай будує глобальну мережу цифрового контролю над ланцюгами постачання, розраховуючи на довгострокову перевагу у світовій торгівлі.

Нагадаємо, Китай забезпечує майже половину світового контейнерного експорту. Частка КНР у глобальних контейнерних відвантаженнях досягла рекордних 40%, збільшившись за останні дев'ять місяців на 2,5%.