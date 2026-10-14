Рекордні $134 млрд за місяць: профіцит торгівлі Китаю злетів завдяки експорту

Темпи зростання китайського експорту у вересні продемонстрували найстрімкіший підйом із лютого, посиливши світові торговельні дисбаланси та наблизивши профіцит за перші дев'ять місяців року до перевищення тогорічного рекорду в 1,2 трильйона доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За інформацією митної служби, у вересні закордонні поставки зросли на 36% у річному вимірі, тоді як імпорт збільшився на 31%. У результаті позитивне сальдо зовнішньої торгівлі за місяць розширилося до майже 134 мільярдів доларів, перевершивши всі оцінки опитаних економістів.

Загальний торговельний профіцит із початку року досяг 938 мільярдів доларів, що майже на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Фактори технологічного буму та переорієнтація ринків

Суттєве зростання вартісних обсягів зумовлене подорожчанням напівпровідників, а також нафти та металів. За даними Національного бюро статистики КНР, ціни виробників у вересні підскочили на 5% у річному обчисленні, показавши найвищі темпи з 2022 року.

Ключовим фактором став глобальний попит на інфраструктуру штучного інтелекту:

експорт високотехнологічної продукції зріс майже на 64% у вересні, забезпечивши приблизно половину загального приросту поставок;

продажі до США збільшилися на 40% — рекордними темпами за понад п'ять років — через закупівлі обладнання для ШІ, що збільшило профіцит у торгівлі з Вашингтоном до 34 мільярдів доларів;

через американські тарифи компанії перенаправили потоки: за оцінкою МВФ, країни Азії поглинули близько половини зміщеного експорту, а Європейський Союз — майже п'яту частину.

Торговельний профіцит Китаю з ЄС у вересні оновив рекорд і склав 34,8 мільярда доларів, що майже на 21% перевищує рівень аналогічного періоду минулого року. Водночас після місяців суперечок Брюссель і Пекін погодили обмеження імпорту гібридних автомобілів із КНР, що китайська сторона назвала збереженням експортного простору для своїх автовиробників.

Крім того, рекордні за вартістю обсяги китайських товарів минулого місяця закупили Австралія, Південна Корея, Тайвань, Росія та держави АСЕАН. За підрахунками аналітиків "Goldman Sachs Group Inc.", кількість країн, дефіцит торгівлі яких із Китаєм перевищує 3% їхнього ВВП, зросла з 2005 року більш ніж утричі — до 82 держав.

Нагадаємо, Китай забезпечує майже половину світового контейнерного експорту. Частка КНР у глобальних контейнерних відвантаженнях досягла рекордних 40%, збільшившись за останні дев'ять місяців на 2,5%.