Німеччина та Франція вимагають від ЄС права закривати ринок для захисту від Китаю

Німеччина та Франція звернулися до Європейського Союзу із закликом запровадити нові повноваження, які дозволять блоку повністю перекривати доступ до свого єдиного ринку у разі дестабілізації торговельних відносин з боку Китаю чи інших держав.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Відповідна пропозиція міститься в офіційному листі, надісланому в понеділок президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

Автори документа наголошують на необхідності створення надійного інструменту для рішучої та системної реакції, який передбачає потужні заходи аж до негайного відключення від внутрішнього ринку за потреби.

Крім того, ініціатива закликає зменшити залежність Європи від іноземних ланцюжків поставок.

Торговельна зброя проти Пекіна

Хоча безпосередньо Китай у листі не згадується, підтримка ініціативи Берліном і Парижем надає їй великої ваги перед самітом ЄС наступного тижня, де лідери обговорюватимуть відновлення балансу у відносинах із цією країною.

Як пояснили анонімні німецькі чиновники, такий інструмент розглядається як зброя другого удару у тотальній торговельній війні, яку можна застосувати, наприклад, у разі блокування експорту рідкоземельних матеріалів, критично важливих для європейських технологій.

У зверненні підкреслюється, що ЄС зіткнувся з безпрецедентними викликами через перетворення торгівлі на зброю, тому блок потребує термінових дій для диверсифікації та боротьби з ризиками.

Розслідування щодо недобросовісної конкуренції

Окрім блокування ринку, Париж і Берлін наполягають на розширенні розслідувань щодо недобросовісної конкуренції.

Вони пропонують перевіряти не окремі продукти, а цілі сектори економіки, зокрема хімічну промисловість, виробництво пластмас та гібридних автомобілів, що може призвести до запровадження нових тарифів через сильно субсидований імпорт.

Тим часом дефіцит торговельного балансу ЄС із Китаєм минулого року сягнув 360,6 мільярда євро і продовжував зростати у першій половині 2026 року. У межах врегулювання ситуації комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович наприкінці тижня відвідає Пекін для проведення переговорів перед майбутнім самітом.

Нагадаємо, раніше ЄС закликав Китай добровільно обмежити експорт гібридних автомобілів. Європейський Союз звернувся до Китаю з пропозицією добровільно скоротити експорт гібридних автомобілів на європейський ринок у межах домовленостей для запобігання новій торговельній війні.