Германия и Франция требуют от ЕС права закрывать рынок для защиты от Китая

Германия и Франция обратились в Европейский Союз с призывом ввести новые полномочия, позволяющие блоку полностью перекрывать доступ к своему единому рынку в случае дестабилизации торговых отношений со стороны Китая или других государств.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Соответствующее предложение содержится в официальном письме, направленном в понедельник президенту Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен.

Авторы документа отмечают необходимость создания надежного инструмента для решительной и системной реакции, предусматривающего мощные меры вплоть до немедленного отключения от внутреннего рынка при необходимости.

Кроме того, инициатива призывает снизить зависимость Европы от иностранных цепочек поставок.

Торговое оружие против Пекина

Хотя непосредственно Китай в письме не упоминается, поддержка инициативы Берлином и Парижем придает ей большое значение перед саммитом ЕС на следующей неделе, где лидеры будут обсуждать восстановление баланса в отношениях с этой страной.

Как пояснили анонимные немецкие чиновники, такой инструмент рассматривается как оружие второго удара в тотальной торговой войне, которое можно применить, например, при блокировании экспорта редкоземельных материалов, критически важных для европейских технологий.

В обращении подчеркивается, что ЕС столкнулся с беспрецедентными вызовами из-за превращения торговли в оружие, поэтому блок нуждается в срочных действиях для диверсификации и борьбы с рисками.

Расследование по недобросовестной конкуренции

Помимо блокировки рынка, Париж и Берлин настаивают на расширении расследований по недобросовестной конкуренции.

Они предлагают проверять не отдельные продукты, а целые сектора экономики, в частности, химическую промышленность, производство пластмасс и гибридных автомобилей, что может привести к введению новых тарифов из-за сильно субсидированного импорта.

Между тем, дефицит торгового баланса ЕС с Китаем в прошлом году достиг 360,6 миллиарда евро и продолжал расти в первой половине 2026 года. В рамках урегулирования ситуации комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович в конце недели посетит Пекин для проведения переговоров перед предстоящим саммитом.

Напомним, ранее ЕС призвал Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей. Европейский Союз обратился в Китай с предложением добровольно сократить экспорт гибридных автомобилей на европейский рынок в рамках договоренностей для предотвращения новой торговой войны.