ЕС призвал Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей

Европейский Союз обратился в Китай с предложением добровольно сократить экспорт гибридных автомобилей на европейский рынок в рамках договоренностей для предотвращения новой торговой войны.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Европейские автоконцерны вынуждены проводить массовые сокращения персонала на фоне наплыва более дешевых китайских машин. Если Пекин откажется без помощи других урегулировать объемы поставок, Брюссель грозится ввести завышенные пошлины. По данным осведомленных источников, европейская сторона добивается согласия Китая снизить продажи своих гибридных авто примерно до 15% рынка ЕС против нынешних свыше 33%.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время ежегодного обращения подчеркнула, что ежедневный торговый дефицит ЕС в отношениях с КНР в размере 1 млрд евро достиг критического предела, и блок использует все имеющиеся инструменты для восстановления баланса.

Прыжок поставок гибридов в обход пошлин

Напряженность вокруг китайского автопрома обострилась из-за неравномерных таможенных барьеров:

Десятикратный прирост: импорт китайских гибридов в Евросоюз вырос с 3,8 тыс. автомобилей в октябре 2024 года до 50 тыс. единиц в июле 2026 года;

Таможенная лазейка: в октябре 2024 года Брюссель ввел антисубсидийные пошлины до 45% на аккумуляторные электромобили из Китая, однако для гибридов сохранил стандартную ставку на уровне 10%, чем воспользовались производители из КНР;

Исторический прецедент: предлагая добровольные лимиты, ЕС пытается повторить соглашение 1986 года с Японией, сдерживавшее импорт японских авто до 1999 года и побудившее Toyota и Nissan открывать заводы в Европе;

Давление производителей: ведущие европейские концерны, в частности Volkswagen, призывают ввести штрафные пошлины и на китайские гибридные модели.

Ожидается, что еврокомиссар по торговле Марош Шефчович проведет консультации с министром коммерции КНР Ван Веньтао накануне запланированного на октябрь визита в Пекин.

Напомним, китайские автомобили заняли более 11% рынка новых машин в Европе. Главным двигателем роста стали доступные гибриды с подзарядкой от сети, на которые до сих пор не распространялись дополнительные пошлины ЕС.