Исторический рекорд: Китай впервые экспортировал более 1 миллиона авто в месяц

В июне 2026 года ежемесячный экспорт автомобилей из Китая впервые в истории пересек отметку в 1 миллион единиц. Стремительный рост поставок происходит на фоне всеобщего скачка китайской торговли, что усиливает напряжение в отношениях с партнерами, в частности с Европейским Союзом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

Поставки автомобилей за границу выросли на 71,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,06 миллиона единиц. С такими темпами Китай по итогам 2026 года может экспортировать более 10 миллионов авто (для сравнения: в прошлом году этот показатель составил 7,1 млн., а в 2023 году - 4,9 млн.).

Экспортный бум обусловлен резким замедлением внутренних продаж в Китае после отмены субсидий на электромобиле и падением спроса на машины с двигателями внутреннего сгорания. Такой перекос заставил производителей искать внешние рынки, что побудило ЕС и другие страны ввести высокие защитные пошлины на китайские авто.

Лидеры продаж и общий торговый баланс

Главными движками автомобильного экспорта в июне стали три ведущие китайские компании:

Chery: экспортировала 191062 машины (+80% по сравнению с июнем прошлого года), устанавливая исторический рекорд четвертый месяц подряд.

BYD: продала за границу 175 000 авто (+95% в годовом измерении), что составило рекордные 43% всего июньского объема производства компании.

Geely: зафиксировала экспорт на уровне 102 874 автомобилей (+157%), впервые превысив отметку в 100 000 единиц в месяц.

Общий экспорт Китая в июне вырос на 27% в годовом исчислении (в том числе благодаря активной поставке оборудования для ШИ-индустрии), а импорт увеличился на 36%. Положительное сальдо торгового баланса Китая в первом полугодии составило 576 миллиардов долларов, что на 4,7% меньше, чем годом ранее.

Кроме того, за первую половину года Китай увеличил экспорт литиевых батарей на 37,6% и ветрогенераторов на 35,6%. В то же время из-за жесткого государственного контроля экспорт редкоземельных металлов в июне упал на 34% по сравнению с июнем прошлого года. Импорт микросхем в Китай в июне вырос на 6,8% - до 53,7 миллиарда единиц интегральных схем.

Напомним, пятилетний план Китая ставит под угрозу европейские заводы и автопром. Пекин официально переориентирует свою экономику на роль "фабрики мира" на выпуск высокотехнологичной продукции, включая самые современные автомобили и робототехнику, что создает прямые риски для европейских производителей.