Отказ от Китая будет стоить Западу более 23 триллионов долларов

США и Европе понадобится инвестировать дополнительные 23,6 триллиона долларов в течение следующих 25 лет, чтобы полностью ликвидировать свою экономическую зависимость от Китая в стратегических отраслях производства и технологий. Подобный масштабный перенос производственных мощностей станет одним из самых больших вызовов для мировой экономики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

По расчетам экономистов для полного дублирования инфраструктуры, научных исследований, программного обеспечения и логистических цепочек, которые сейчас завязаны на КНР, понадобятся огромные средства. К 2050 году чистые расходы США должны составить 13,7 триллиона долларов, еврозоны - 9,1 триллиона долларов, а Великобритании - 800 миллиардов долларов.

Ежегодно Америке нужно будет вкладывать около 550 миллиардов долларов, что равняется всем инвестициям крупнейших технологических компаний США в дата-центры. Для Евросоюза такие расходы означают фактическое удвоение его годового бюджета.

Монополия Пекина на сырье и угроза инфляции

Эксперты отмечают, что даже при безграничном финансировании быстрое отстранение от Китая невозможно. По данным Международного энергетического агентства, к 2035 году Пекин будет контролировать более 60% мирового рынка рафинированного лития и кобальта, а также около 80% графита и редкоземельных элементов, необходимых для "зеленого" перехода и автомобилестроения.

Уязвимость западных стран стала очевидна в прошлом году, когда Пекин ограничил экспорт редкоземельных металлов в ответ на угрозы Дональда Трампа ввести 145-процентные пошлины. Это чуть не остановило автомобильные конвейеры с обеих сторон Атлантики.

Поскольку китайские товары обладают базовым ценовым преимуществом на уровне 20–100% по сравнению с западными аналогами, отказ от них спровоцирует постоянное инфляционное давление. По оценкам Европейского центрального банка, цены в критических секторах увеличатся на 1–2,5%, что заставит ЕЦБ и Банк Англии постоянно превышать свой целевой показатель инфляции в 2%.

Учитывая колоссальную стоимость и риски, аналитики считают полный разрыв связей маловероятным. Вместо этого бизнесу придется идти по пути частичного разрыва связей и выборочного переноса производств для защиты самых слабых звеньев поставки.

Напомним, ЕС и Китай установили дедлайн до октября для разрешения торговых споров. Напряженность между двумя крупнейшими экономическими блоками стремительно растет, поэтому стороны пытаются найти компромисс в вопросах пошлин и защиты собственных рынков.