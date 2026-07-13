Відмова від Китаю коштуватиме Заходу понад 23 трильйони доларів

США та Європі знадобиться інвестувати додаткові 23,6 трильйона доларів протягом наступних 25 років, щоб повністю ліквідувати свою економічну залежність від Китаю у стратегічних галузях виробництва та технологій. Подібне масштабне перенесення виробничих потужностей стане одним із найбільших викликів для світової економіки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

За розрахунками економістів, для повного дублювання інфраструктури, наукових досліджень, програмного забезпечення та логістичних ланцюжків, які зараз зав'язані на КНР, знадобляться величезні кошти. До 2050 року чисті витрати США мають скласти 13,7 трильйона доларів, єврозони — 9,1 трильйона доларів, а Великої Британії — 800 мільярдів доларів.

Щорічно Америці потрібно буде вкладати близько 550 мільярдів доларів, що дорівнює усім торішнім інвестиціям найбільших технологічних компаній США у дата-центри. Для Євросоюзу такі витрати означатимуть фактичне подвоєння його річного бюджету.

Монополія Пекіна на сировину та загроза інфляції

Експерти наголошують, що навіть за умови безмежного фінансування швидке відсторонення від Китаю неможливе. За даними Міжнародного енергетичного агентства, до 2035 року Пекін контролюватиме понад 60% світового ринку рафінованого літію та кобальту, а також близько 80% графіту й рідкоземельних елементів, необхідних для "зеленого" переходу та автомобілебудування.

Уразливість західних країн стала очевидною минулого року, коли Пекін обмежив експорт рідкоземельних металів у відповідь на погрози Дональда Трампа запровадити 145-відсоткові мита. Це ледь не зупинило автомобільні конвеєри по обидва боки Атлантики.

Оскільки китайські товари мають базову цінову перевагу на рівні 20–100% порівняно із західними аналогами, відмова від них спровокує постійний інфляційний тиск. За оцінками Європейського центрального банку, ціни у критичних секторах зростуть на 1–2,5%, що змусить ЄЦБ та Банк Англії постійно перевищувати свій цільовий показник інфляції у 2%.

Зважаючи на колосальну вартість та ризики, аналітики вважають повне розірвання зв'язків малоімовірним. Замість цього бізнесу доведеться йти шляхом часткового розриву зв'язків та вибіркового перенесення виробництв для захисту найслабших ланок постачання.

Нагадаємо, ЄС та Китай встановили дедлайн до жовтня для вирішення торговельних суперечок. Напруженість між двома найбільшими економічними блоками стрімко зростає, тому сторони наразі намагаються знайти компроміс у питаннях мит та захисту власних ринків.