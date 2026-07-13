В Україні викрили корупційну схему на 129 млн грн під час проведення енергетичних тендерів

Правоохоронці викрили службових осіб підприємств енергетичного сектору, які допомагали конкретній приватній компанії перемагати у тендерних закупівлях. Роботи та послуги виконувалися за завищеними цінами, а державним і комунальним підприємствам було завдано збитків на 129 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

Як діяла схема?

Махінації стосувалися двох напрямків енергетичної інфраструктури:

аварійно-відновлювальний ремонт повітряних ліній електропередач;

реалізація проєктів із розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок, які забезпечують електроенергію та тепло під час відключень світла.

Слідство встановило, що приватна компанія отримувала оплату за надані послуги за штучно завищеною вартістю. Надалі отриману переплату виводили через фіктивні підконтрольні фірми за допомогою проведення безтоварних операцій.

Правоохоронці провели серію обшуків у межах кримінального провадження. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури директору приватної компанії повідомлено про підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом". Досудове розслідування наразі триває.

Раніше повідомлялося, що НАБУ повідомило про підозри сімом членам злочинної організації, які, за даними слідства, причетні до масштабної корупційної схеми в енергетиці.